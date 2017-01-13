«Анжи» ведет переговоры о понижении зарплаты с Яковлевым и Паршивлюком

По его словам, махачкалинцы ведут переговоры о том, чтобы защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Павел Яковлев пошли на понижение зарплаты.

Напомним, что в декабре «Анжи» объявил о продаже ведущих игроков в связи со сменой курса, клуб перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву, а на пост главного тренера пришел Александр Григорян, сменивший Павла Врбу.

— Теперь игроки «Анжи» будут получать в три раза меньше, чем прежде? — вопрос Танцюре.

— Не могу вам предоставить такую информацию, она же коммерческая. Но «Анжи» поступил абсолютно честно в отношении игроков. Зачем им дурить голову, если финансовые условия в новом году станут совершенно другими?

— Яковлева также нет в списке. Ищет новую команду?

— Мы ведем сейчас переговоры с его агентом Михаилом Череповским, который также представляет интересы Паршивлюка. Надеемся достичь компромисса. Павел и Сергей — россияне, что соответствует новому курсу «Анжи». Мы делаем ставку на отечественных футболистов.

— Яковлев и Паршивлюк, значит, могут остаться?

— Ведем переговоры по поводу того, чтобы ребята пошли на понижение зарплаты. Сергей и Павел — суперпрофессионалы. Думаю, они проанализируют ситуацию, помогут клубу, а «Анжи» летом сделает так, чтобы они получили более выгодное для себя финансовое предложение.

— Почему же тогда Паршивлюк полетел на сбор, а Яковлев нет?

— Агент Яковлева попросил дать футболисту небольшую паузу, так как у него возник экстренный момент с предложением. А Сережа поехал с нами готовиться в штатном режиме. В общем, пока сторона этих футболистов думает. Все находится в стадии переговоров. (Виталий АЙРАПЕТОВ).