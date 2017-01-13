Орлов: «Зенит» ищет дорогого защитника

«Ломбертс хочет уйти из “Зенита”? Как говорится, он уже едет с ярмарки. Возраст, травмы и всё прочее. Нам нужен центральный защитник. И его ищут, без сомнений. Ищут дорогого защитника. Хотя защитники, в общем-то, стоят недорого — меньше, чем форварды. Нам сейчас нужны два центральных защитника.



Пишут, что “Зенит” хочет купить Лысцова? “Зенит” собирает всех способных, и это можно понять. Он ещё молодой. Сегодня он “Зениту” не нужен, но завтра может быть нужен. Лысцов может вырасти, если будет тренироваться в системе “Зенита”. Чем-то же он “Бенфику” привлёк. Это перспективный хороший парень. Вопрос в том, что будет дальше», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.