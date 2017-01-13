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13 января 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Терек» просит за Торже не меньше € 1 млн, игроком интересуются в Румынии

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже может сменить клубную прописку.

Футболист попал в сферу интересов бухарестского «Динамо».

Как сообщает Gazeta Sporturilor, руководство грозненского клуба готово продать румынского хавбека, но просит не менее € 1 млн. Торже хорошо знаком болельщикам «Динамо», за которое играл с 2008 по 2011 год.

Контракт Габриэля Торже с «Тереком» действует до конца сезона-2018/19. В текущем чемпионате России полузащитник принял участие в 5 матчах (2 в основном составе), но результативными действиями не отметился.

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