«Анжи» разрешил Беленову самостоятельно искать себе новый клуб

По его словам, ко второй части сезона готовятся футболисты, которые готовы пойти на компромисс.

— На сбор не полетели Беленов, Будковский, Боли, Яковлев. Все они покидают команду? — вопрос Танцюре.

— Перед Новым годом клуб уведомил в письменном виде всех футболистов о том, что в связи со сменой собственника бюджет «Анжи» будет резко сокращен. Поэтому ребятам мы предложили самостоятельно искать себе команды. Считаю, мы поступили честно и не стали говорить игрокам неправду. Потому ряд футболистов и не поехали на сбор. Их нынешние заработные платы не соответствуют новой концепции развития «Анжи». Кто готов был пойти на компромисс, тот сейчас находится на сборе.

— Беленов не готов идти на компромисс?

— По Беленову есть договоренность с его агентами о том, что они ищут Саше новую команду, где оплата труда будет соответствовать его ожиданиям. Кроме того, мы дали ему бумагу, в которой говорится, что Беленов может самостоятельно искать себе клуб и тренироваться.

— С Будковским такая же ситуация?

— Нет. Немного другая. «Шахтер», которому принадлежат права на форварда, воспользовался опцией расторжения договора аренды. Сейчас главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека хочет видеть Будковского у себя на сборе.

— То есть Будковский возвращается на Украину?

— Мы, в свою очередь, тоже хотим видеть Филиппа у нас во втором круге чемпионата России. С «Шахтером» достигнута договоренность о том, что если Фонсека Будковского не оставляет у себя, то мы продолжим сотрудничество с этим игроком. (Виталий АЙРАПЕТОВ).