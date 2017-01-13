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13 января 2017, 15:55 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Томь» изменил сроки проведения сбора в Турции из-за проблем с авиабилетами

ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» перенес сроки проведения первого сбора в Турции из-за проблем с приобретением авиабилетов, сообщили в пресс-службе клуба.

«Томь» планировала провести первый тренировочный сбор с 20 января по 4 февраля.

«Из-за проблем с приобретением билетов изменились сроки проведения первого тренировочного сбора нашей команды. В Турцию “Томь” должна вылететь 23 января, сбор продлится до 7 февраля», — сообщили в пресс-службе.

Также там отметили, что контрольные матчи команды пройдут 29 января, 31 января, 3 февраля и 6 февраля. Соперники уточняются.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием, не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потерял за время перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Сообщалось, что команду покинули Огнен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Александр Самодин, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев и Петр Тен.

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