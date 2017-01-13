ФК «Томь» изменил сроки проведения сбора в Турции из-за проблем с авиабилетами
ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Футбольный клуб «Томь» перенес сроки проведения первого сбора в Турции
из-за проблем с приобретением авиабилетов, сообщили в пресс-службе клуба.
«Томь» планировала провести первый тренировочный сбор с 20 января по 4 февраля.
«Из-за проблем с приобретением билетов изменились сроки проведения первого тренировочного сбора нашей команды. В Турцию “Томь” должна вылететь 23 января, сбор продлится до 7 февраля», — сообщили в
Также там отметили, что контрольные матчи команды пройдут 29 января, 31 января, 3 февраля и 6 февраля. Соперники уточняются.
«Томь», которая пробилась в
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