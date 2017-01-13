Ромуло: Благодарю «Спартак», но пришло время, чтобы быть счастливым в Бразилии

«Я хочу поблагодарить “Фламенго” за усилия, чтобы я смог перейти и играть в команде в течение следующих четырех сезонов. Еще раз спасибо болельщикам, которые меня поддерживали. Лучший способ уважать историю — показать всё лучшее. Я могу обещать миллионам поклонников клуба, что вы увидите очень мотивированного Ромуло, который бороться за титулы, который осознаёт всю ответственность носить футболку этого большого клуба. Я благодарю “Спартак” за хорошо проведённое время на протяжении почти пяти лет, но пришло время, чтобы быть счастливым в Бразилии», — написал хавбек в «Инстаграме».



В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провёл 69 матчей и отличился четыре раза.