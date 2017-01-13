Самедов 14 января пройдёт медобследование для «Спартака»
Как стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ситуацией, полузащитник Александр Самедов, чей трансфер из «Локомотива» в московский «Спартак» был согласован на днях, 14 января пройдёт медицинское обследование.
Уже отмечалось, что игрок сборной России согласовал контракт со «Спартаком» — срок договора составит 2,5 года, а зарплата — € 1,8 млн в год.
Ранее сообщалось, что в контракте Самедова есть сумма отступных в € 5 млн, однако «Спартак» готов был платить не более € 2 млн.
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