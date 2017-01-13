Самедов 14 января пройдёт медобследование для «Спартака»

Уже отмечалось, что игрок сборной России согласовал контракт со «Спартаком» — срок договора составит 2,5 года, а зарплата — € 1,8 млн в год.



Ранее сообщалось, что в контракте Самедова есть сумма отступных в € 5 млн, однако «Спартак» готов был платить не более € 2 млн.