«Терек» назвал всех соперников по контрольным матчам на сборе в Турции
На первых зимних сборах, которые пройдут у футболистов «Терека» с 12 по 27 января в Турции, грозненская команда проведёт три контрольных матчах.
Соперниками подопечных Рашида Рахимова станут польские клубы «Лехия» (матч пройдёт 20 января) и «Заглембе» (23 января).
Ранее уже стало известно, что «Терек» на сборе проведёт встречу со «Стяуа», который является самым титулованным клубом Румынии. Встреча состоится 26 января.
После 17 туров РФПЛ «Терек» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 баллов.
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