«Терек» назвал всех соперников по контрольным матчам на сборе в Турции

Соперниками подопечных Рашида Рахимова станут польские клубы «Лехия» (матч пройдёт 20 января) и «Заглембе» (23 января).



Ранее уже стало известно, что «Терек» на сборе проведёт встречу со «Стяуа», который является самым титулованным клубом Румынии. Встреча состоится 26 января.



После 17 туров РФПЛ «Терек» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 28 очками, отставая от лидирующего «Спартака» на 12 баллов.