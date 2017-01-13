«Уфа» отказалась от сборов в Турции

В данный момент клуб выбирает место для замены, рассматриваются три варианта: Испания, Кипр и Объединённые Арабские Эмираты.



Ранее планировалось, что «Уфа» проведёт в Турции второй и третий зимние сборы. Первый из них должен был пройти с 26 января по 7 февраля, второй — с 11 февраля по 23 февраля.



После 17 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ восьмое место.