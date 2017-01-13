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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28417381/
13 января 2017, 14:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Уфа» отказалась от сборов в Турции

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» отказалась от сборов в Турции.

В данный момент клуб выбирает место для замены, рассматриваются три варианта: Испания, Кипр и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее планировалось, что «Уфа» проведёт в Турции второй и третий зимние сборы. Первый из них должен был пройти с 26 января по 7 февраля, второй — с 11 февраля по 23 февраля.

После 17 туров «Уфа» занимает в таблице РФПЛ восьмое место.

Уфа
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