Семшов официально вошёл в тренерский штаб тульского «Арсенала»

38-летний Семшов известен по выступлениям за московские «Торпедо», «Динамо» и «Зенит». В каждом из этих клубов полузащитник становился бронзовым призёром чемпионата России (2000, 2008, 2009). На его счету свыше 50 матчей за сборную России, в составе которой хавбек выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года.



Дмитриев в минувшем сезоне входил в тренерский штаб Игоря Черевченко в столичном «Локомотиве».