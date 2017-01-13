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13 января 2017, 14:27 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Семшов официально вошёл в тренерский штаб тульского «Арсенала»

13 января тульский «Арсенал» подписал контракты с тренером по физической подготовке Андреем Дмитриевым и Игорем Семшовым, который будет исполнять обязанности помощника главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний Семшов известен по выступлениям за московские «Торпедо», «Динамо» и «Зенит». В каждом из этих клубов полузащитник становился бронзовым призёром чемпионата России (2000, 2008, 2009). На его счету свыше 50 матчей за сборную России, в составе которой хавбек выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года.

Дмитриев в минувшем сезоне входил в тренерский штаб Игоря Черевченко в столичном «Локомотиве».

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