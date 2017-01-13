«Зенит» и Кришито начнут переговоры о продлении контракта на следующей неделе

Контракт Кришито с «Зенитом» истекает в июне 2018 года. Ранее итальянские СМИ сообщали, что миланский «Интер», еще летом проявлявший интерес к Кришито, в зимнее трансферное окно намерен приобрести 30-летнего итальянца на правах аренды с опцией выкупа или обменять его на одного из своих игроков.

«Фактически переговоры по продлению контракта Кришито с “Зенитом” еще не начаты, но я знаю, что главный тренер петербургского клуба Мирча Луческу заинтересован в том, чтобы игрок остался. К тому же сам футболист доволен работой с тренером и обстановкой в самом клубе. Думаю, что на следующей неделе мы начнем переговоры», — сказал Д’Амико по телефону.

«Безусловно, к Кришито есть интерес со стороны других клубов, и в случае каких-то внезапных накладок с продлением для нас не будет проблемой найти ему новый клуб, но на данный момент мы даже не рассматриваем такой вариант. Уверены, что все получится в «Зените», — заметил собеседник агентства.

В текущем сезоне Кришито провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, отметился четырьмя голами.