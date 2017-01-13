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13 января 2017, 14:13 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Амкар» начал тренировки в Турции

«Амкар» сегодня провел первую тренировку на поле в турецком Белеке, сообщает пресс-служба клуба.

Вчера команда прибыла в Турцию, разместилась в отеле и провела первое занятие в тренажерном зале. Первый сбор пермяков пройдет до 31 января. Кроме того, 25 и 28 января состоятся товарищеские матчи с румынским «Ботошани» и македонским «Вардаром» соответственно.

Напомним, в Турцию прибыли 28 игроков «Амкара», в том числе и полузащитник Олег Мищенко, который вернулся из аренды в «Ильичевец», и игроки молодежного состава Николай Тарасов, Вадим Чухланцев, Антон Гооге, Василий Алейников, Иван Беликов.

Амкар
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