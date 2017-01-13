Гаджибеков: В «Крыльях» хочу показать лучшую игру и попасть в сборную России

Ранее Гаджибеков выступал за «Анжи».



«Я счастлив стать частью “Крыльев”. Вы правы, для меня это новый вызов. Очень хочется оправдать возложенное на меня доверие. С “Крыльями” у меня давно сложились дружеские отношения. Я хорошо знаком с руководством самарского клуба, тепло общаюсь с футболистами — Аланом Чочиевым, Димой Ятченко, Ваней Тарановым, Сергеем Корниленко. “Крылья Советов” — команда с богатой историей. Мне импонирует, что самарский клуб имеет четкую стратегию развития, это стабильный коллектив с определёнными задачами.



Махачкалинский клуб — это часть моей жизни. Но это футбол, здесь часты перемены. “Анжи” очень многое дал мне. В махачкалинском клубе я работал под руководством известнейших специалистов, играл вместе с легендарными футболистами. Это неоценимый опыт для любого игрока, я не исключение.



Уже успел пообщаться с наставником “Крыльев” Вадимом Скрипченко. У нас был очень продуктивный телефонный разговор, Вадим Викторович объяснил мне цели, которые стоят перед командой, мы обсудили рабочие моменты. На сборы я еду уже с общим представлением о том, над чем нам нужно будет работать. Могу сказать уже сейчас — я буду выкладываться на все 100 процентов, хочу принести “Крыльям” своей игрой максимум пользы. И к тому же мне есть что доказывать самому себе.

Например, показывать свою лучшую игру и попасть в сборную России! Любой игрок хочет выступать за национальную команду. Тем более у меня уже есть минимальный опыт — я вызывался в сборную при Дике Адвокате», — цитирует защитника пресс-служба самарского клуба.