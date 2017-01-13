Агент Боккетти удивлен, что ФК «Спартак» до сих пор не завершил продление контракта

Контракт игрока с «красно-белыми» истекает летом 2017 года. В ноябре Д’Амико сообщал «Р-Спорт», что начал переговоры по продлению контракта его клиента. Сам Боккетти неоднократно заявлял, что его все устраивает в «Спартаке» и он хотел бы остаться в московском клубе. В начале декабря генеральный директор «красно-белых» Сергей Родионов сообщил, что стороны близки к завершению переговоров.

«В данный момент мы с Боккетти продолжаем вести переговоры со “Спартаком”, но пока окончательная договоренность не достигнута. Сейчас приоритет для футболиста — остаться в “Спартаке”, потому что он важный игрок в составе “красно-белых”, игрок основы. Его контракт истекает летом 2017 года, а за шесть месяцев до истечения срока разрешено вести переговоры, поэтому логично, что несколько клубов выходили на контакт, проявляя интерес к Боккетти. Лично я удивлен, что “Спартак” до сих пор не завершил процесс продления», — сказал Д’Амико по телефону.

«Сальваторе — один из лучших в “Спартаке”. К тому же он один из самых опытных защитников в лиге, хотя ему 30 лет — не так много для его амплуа. “Спартак” ведь хочет стать чемпионом, думаю, что сейчас в их интересах сохранить Боккетти в составе», — добавил собеседник агентства.

Боккетти перешел в «Спартак» в 2013 году из казанского «Рубина».