«Спартак» объявил об уходе Ромуло

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.



«Наш клуб благодарит Ромуло за время, проведенное со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте красно-белых.