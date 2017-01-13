«Спартак» объявил об уходе Ромуло
Сегодня «Спартак» и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
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В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в основном составе
«Наш клуб благодарит Ромуло за время, проведенное со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте
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