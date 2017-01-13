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13 января 2017, 14:04 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» объявил об уходе Ромуло

Сегодня «Спартак» и полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Сегодня Спартак и полузащитник <span class=error>Ромуло</span> расторгли трудовой договор по соглашению сторон. Увеличить
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В составе москвичей футболист дебютировал 18 августа 2012 года в игре с казанским «Рубином», в которой забил первый мяч за «Спартак». Всего в основном составе красно-белых бразильский хавбек провел 69 матчей и отличился четыре раза.

«Наш клуб благодарит Ромуло за время, проведенное со спартаковцами, и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится на официальном сайте красно-белых.

Спартак М
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