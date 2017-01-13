Источник: «Зенит» отменил третий сбор в Турции

Вместо этого команда Мирчи Луческу задержится на два лишних дня в Испании, где пройдет второй сбор петербургской команды.



Таким образом, на Пиренеях сине-бело-голубые пробудут до 6 февраля, затем игрокам предоставят небольшой отдых, после чего «Зенит» уже соберётся в Санкт-Петербурге.



Первый официальный матч в текущем году «Зенит» проведёт в Брюсселе в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (16 февраля). Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля.