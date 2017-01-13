Источник: «Зенит» отменил третий сбор в Турции
«Зенит» отменил третий предсезонный сбор, который должен был проходить с 7 по 14 февраля в Турции, утверждает «Спорт день за днём».
Вместо этого команда Мирчи Луческу задержится на два лишних дня в Испании, где пройдет второй сбор петербургской команды.
Таким образом, на Пиренеях
Первый официальный матч в текущем году «Зенит» проведёт в Брюсселе в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (16 февраля). Ответная игра состоится в
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