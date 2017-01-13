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13 января 2017, 14:02 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Источник: «Зенит» отменил третий сбор в Турции

«Зенит» отменил третий предсезонный сбор, который должен был проходить с 7 по 14 февраля в Турции, утверждает «Спорт день за днём».

Вместо этого команда Мирчи Луческу задержится на два лишних дня в Испании, где пройдет второй сбор петербургской команды.

Таким образом, на Пиренеях сине-бело-голубые пробудут до 6 февраля, затем игрокам предоставят небольшой отдых, после чего «Зенит» уже соберётся в Санкт-Петербурге.

Первый официальный матч в текущем году «Зенит» проведёт в Брюсселе в рамках 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (16 февраля). Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 23 февраля.

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