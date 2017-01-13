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13 января 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Кристиан Нобоа: Пока не готов сказать, где продолжу карьеру

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа на данный момент не готов говорить, покинет ли он команду во время зимнего трансферного окна.

Как ранее сообщал «СЭ», в услугах 31-летнего эквадорца заинтересован «Зенит», а также еще один российский клуб.

— О своем будущем и продолжении карьеры пока говорить ничего не могу. Когда появятся новости, вы все узнаете. Все у меня нормально, тренируюсь, — сказал Нобоа. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

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