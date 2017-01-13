Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28416119/
13 января 2017, 13:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Лестьенн по семейным обстоятельствам пропустил медобследование «Рубина»

Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов прокомментировал отсутствие на медосмотре бельгийского полузащитника казанцев Максима Лестьенна.

Футболист не приехал по семейным обстоятельствам.

«Отсутствие Максима Лестьенна на медицинском обследовании “Рубина” полностью запланировано, у полузащитника семейные обстоятельства — вот-вот родит жена», — объяснил Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Марбелью, где пробудет до 26 января.

Рубин
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России