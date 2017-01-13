Лестьенн по семейным обстоятельствам пропустил медобследование «Рубина»
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пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов прокомментировал отсутствие на медосмотре бельгийского полузащитника казанцев Максима Лестьенна.
Футболист не приехал по семейным обстоятельствам.
«Отсутствие Максима Лестьенна на медицинском обследовании “Рубина” полностью запланировано, у полузащитника семейные обстоятельства —
16 января «Рубин» отправится на первый
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