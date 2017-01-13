Лестьенн по семейным обстоятельствам пропустил медобследование «Рубина»

Футболист не приехал по семейным обстоятельствам.



«Отсутствие Максима Лестьенна на медицинском обследовании “Рубина” полностью запланировано, у полузащитника семейные обстоятельства — вот-вот родит жена», — объяснил Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Марбелью, где пробудет до 26 января.