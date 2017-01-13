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13 января 2017, 12:58 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Циклаури: Гаджибеков поможет «Крыльям Советов» в решении поставленных задач

Защитник Али Гаджибеков поможет футбольному клубу «Крылья Советов» в решении поставленных задач, заявил агентству «Р-Спорт» заместитель генерального директора самарцев Зураб Циклаури.

Гаджибеков в пятницу подписал контракт с «Крыльями Советов» на 3,5 года. Гаджибеков всю карьеру провел в махачкалинском «Анжи», но во вторник контракт с защитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон в результате смены курса клуба.

«Гаджибеков — опытный защитник, долгое время играл в основном составе “Анжи”, даже тогда, когда команда была достаточно звездной, при Гусе Хиддинке. Это футболист с российским паспортом, он может играть на разных позициях: с краю или в центре обороны без потери качества, он в хорошем возрасте. Знаю его очень хорошо сам, у него отличный характер, менталитет. Надеемся все больше капитализировать этого футболиста, и уверены, что он поможет нам в решении поставленных задач», — сказал Циклаури по телефону.

Ранее «Крылья Советов» покинул защитник Ибрагим Цаллагов, который перешел в санкт-петербургский «Зенит».

«Мы не рассматривали Гаджибекова как замену Цаллагову, Али все-таки игрок линии защиты, а Ибрагим в последнее время играл у нас в опорной зоне. В общем-то мы продолжаем поиск футболиста в опорную зону, ведем переговоры, думаю, в ближайшее время пополним состав новым опорником», — добавил собеседник агентства.

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