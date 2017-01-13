Эменике дал согласие на переход в «Рубин»

Об этом сообщает ajanssport.com. Теперь дело за представителями обоих клубов, которым предстоит договориться о деталях сделки.



Ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов отдать Эменике в аренду, но с опцией выкупа за € 5 млн. «Рубин» не против после окончания арендного соглашения приобрести нигерийца, но за € 2,5 млн. Источник отмечает, что есть положительный результат в переговорах между двумя клубами.



Ранее была информация об интересе к Эммануэлю Эменике со стороны «Локомотива», «Спартака» и «Сандерленда».