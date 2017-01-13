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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28415649/
13 января 2017, 12:39 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Эменике дал согласие на переход в «Рубин»

Нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал добро на переход в «Рубин».

Об этом сообщает ajanssport.com. Теперь дело за представителями обоих клубов, которым предстоит договориться о деталях сделки.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов отдать Эменике в аренду, но с опцией выкупа за € 5 млн. «Рубин» не против после окончания арендного соглашения приобрести нигерийца, но за € 2,5 млн. Источник отмечает, что есть положительный результат в переговорах между двумя клубами.

Ранее была информация об интересе к Эммануэлю Эменике со стороны «Локомотива», «Спартака» и «Сандерленда».

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