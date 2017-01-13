Тарханов: О переговорах «Урала» с Широковым не знаю, Роман занят своими делами
Главный тренер Александр Тарханов сказал, что не знает, как идёт процесс переговоров с бывшим капитаном сборной России Романом Широковым.
Ранее стало известно, что уральский клуб сделал Широкову, который в прошлом году объявил о завершении карьеры, предложение.
«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ничего о переговорах клуба с Широковым не знаю. Слышал только, что Роман занят до 15 января
Постараемся усилиться до конца трансферного окна, однако по позициям сказать не могу. Как только будет
Агент футболиста Арсен Минасов отказался комментировать информацию о переговорах Широкова с «Уралом».
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