Тарханов: О переговорах «Урала» с Широковым не знаю, Роман занят своими делами

Ранее стало известно, что уральский клуб сделал Широкову, который в прошлом году объявил о завершении карьеры, предложение.



«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ничего о переговорах клуба с Широковым не знаю. Слышал только, что Роман занят до 15 января какими-то своими делами, но возможен ли его переход в “Урал” в перспективе, сказать не могу.



Постараемся усилиться до конца трансферного окна, однако по позициям сказать не могу. Как только будет что-то конкретное, будем знать, какие позиции усилим», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Агент футболиста Арсен Минасов отказался комментировать информацию о переговорах Широкова с «Уралом».