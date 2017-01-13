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13 января 2017, 12:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарханов: О переговорах «Урала» с Широковым не знаю, Роман занят своими делами

Главный тренер Александр Тарханов сказал, что не знает, как идёт процесс переговоров с бывшим капитаном сборной России Романом Широковым.

Ранее стало известно, что уральский клуб сделал Широкову, который в прошлом году объявил о завершении карьеры, предложение.

«Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Ничего о переговорах клуба с Широковым не знаю. Слышал только, что Роман занят до 15 января какими-то своими делами, но возможен ли его переход в “Урал” в перспективе, сказать не могу.

Постараемся усилиться до конца трансферного окна, однако по позициям сказать не могу. Как только будет что-то конкретное, будем знать, какие позиции усилим», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Агент футболиста Арсен Минасов отказался комментировать информацию о переговорах Широкова с «Уралом».

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