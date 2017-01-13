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13 января 2017, 12:32 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Серхио Санчес: Сейчас у «Рубина» нет времени на раскачку, нужно набирать очки

Защитник «Рубина» Серхио Санчес поделился ожиданиями от второй части чемпионата России.

По словам испанца, казанцам по силам пробиться в Лигу Европы, ведь команда уже сыгрывается.

— Мы отдыхали в Доминикане всей семьей, — сказал Санчес. — Надо было разгрузить тело. Но сейчас каникулы кончились. Да, сборы пройдут в Палате, недалеко от моего дома, но мне уже 34 года и меня не просто отвлечь, — говорит Санчес.

— Какие ожидания от второй части сезона?

— Очень хорошие. Я надеюсь, что мы улучшим ситуацию в чемпионате. Нам уже легче адаптироваться. Мы уже работаем вместе достаточный срок. Хави Грасия сказал нам на собрании, что это уже не старт чемпионата, что у нас нет времени на раскачку. Мы должны играть агрессивно и на победу с первых матчей.

— Реально ли пробиться в Лигу Европы?

— Думаю, да. Все зависит от нас. Мы всего в паре побед от зоны еврокубков.

— 10 матчей на сборе. Такое было в вашей карьере?

— Да, это многовато. Но нам нужно набирать физику и игровой ритм. Мы будем часто играть и улучшать связи.

Рубин
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