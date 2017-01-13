Долги ЦСКА, траты «Зенита»

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Европейские клубы увеличили свою чистую прибыль на €1,5 млрд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал ежегодный финансовый отчет, согласно которому футбольные клубы Европы увеличили свою чистую прибыль на €1,5 млрд за последние два года, при этом финансовое превосходство английских команд продолжает расти.

Средняя выручка клубов АПЛ в 2015 году составила €220 млн, что почти вдвое больше, чем у занимающих в этом списке второе место немецких команд (чуть больше €135 млн). Клубы испанской Примеры в среднем зарабатывали €100 млн за сезон, а итальянские — менее €100 млн.

Выручка команд высшего дивизиона чемпионата России в среднем не превышает €50 млн

Основная доля доходов клубов приходится на продажу прав на трансляции матчей. Контракты с телекомпаниями заключают футбольные ассоциации стран, которые затем распределяют средства между командами.

Благодаря рекордной сделке с BT Sport и Sky, по условиям которой АПЛ получит £5,1 млрд ($6,26 млрд) за три года, в топ-10 европейских клубов, лидирующих по выручке от показа матчей, оказалось сразу восемь команд из Англии. При этом в их число, помимо грандов, входят также «Саутгемптон» и «Суонси Сити».

Однако первые два места по данному показателю (€150 млн в год) занимают два испанских суперклуба — «Реал Мадрид» и «Барселона». Такая ситуация сложилась из-за того, что испанская лига распределяет доходы от продажи прав на телетрансляции неравномерно.

Так, третья команда лиги, мадридский «Атлетико», получил в 2015 году на €50 млн меньше, чем его более именитые конкуренты.

Английский чемпионат является самым щедрым в Европе: в 2015 году клубы АПЛ заплатили игрокам рекордные €2,69 млрд в виде зарплат и бонусов.

Это вдвое больше, чем показатель итальянской Серии А.

Совокупная трансферная стоимость игроков английских клубов составила около €4,4 млрд, что также является рекордом. Испанская Примера, где играют лучшие футболисты мира, включая Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Неймара и Антуана Гризманна, оценена в €3,25 млрд, а цена игроков итальянского чемпионата составляет €2,58 млрд.

В сезоне-2015/16 матчи команд АПЛ посмотрели на стадионах почти 14 млн человек: такого результата нет ни у одной другой лиги в Европе. Однако средняя посещаемость выше у немецких клубов — 43,3 тыс. человек.

Убытки европейских клубов сократились на 81%

Кроме того, убытки европейских футбольных клубов после внедрения финансового fair play сократились на 81% (с €1,7 млрд до €300 млн за период с 2011 по 2015 год). Отмечается, что деятельность европейских команд становится все более устойчивой.

«За последние два года совокупная операционная прибыль возросла до €1,5 млрд, в то время как за два года до введения финансового fair play были зафиксированы убытки в размере €700 млн», — говорится в докладе.

В документе также указывается, что доходы клубов растут уже 20 лет подряд и теперь суммарно составляют для клубов высших дивизионов почти €17 млрд.

В отчете подчеркивается, что существенно сократилось число убыточных клубов, в особенности количество наиболее проблемных случаев.

Так, число команд, чьи убытки за год составили свыше €45 млн, сократилось с 11 до четырех.

Финансовый fair play был одобрен в 2010-м и действует с 2011 года. С тех пор клубы, которые получают право на участие в турнирах УЕФА, должны доказывать, что не имеют просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими клубами, своими игроками, социальными и налоговыми службами.

Чистый долг «МЮ» составляет €536 млн

Также в отчете УЕФА московский ЦСКА оказался на седьмом месте с долговыми обязательствами в размере €224 млн. Худший показатель у английского «Манчестер Юнайтед», чей чистый долг составляет €536 млн. По итогам прошлого года манкунианцы добились рекордной отметки по доходам (€587 млн), однако их чистый долг увеличился на 25%. На второй строчке оказалась португальская «Бенфика» (€336 млн), а на третьей — итальянский «Интер» (€306 млн).

Топ-10 европейских клубов с наибольшей суммой чистого долга:

1. «Манчестер Юнайтед» (€536 млн)

2. «Бенфика» (€336 млн)

3. «Интер» (€306 млн)

4. «Валенсия» (€285 млн)

5. «Куинз Парк Рейнджерс» (€279 млн)

6. «Милан» (€249 млн)

7. ЦСКА (€224 млн)

8. «Галатасарай» (€222 млн)

9. «Ювентус» (€209 млн)

10. «Рома» (€208 млн).

«Зенит» на 17-м месте по сумме зарплат футболистов

Российский футбольный клуб «Зенит» занимает 17-е место среди всех европейских клубов по сумме зарплат футболистов. По данным УЕФА, в сезоне-2015/16 футболисты «Зенита» суммарно получили € 113 млн. Уровень зарплат в питерском клубе снизился на 11% по сравнению с предыдущим финансовым годом. Петербуржцы тратят на зарплаты игроков 58% своих доходов.

На первом месте в списке европейских клубов с наивысшим уровнем зарплат каталонская «Барселона» (€ 340 млн), на втором — мадридский «Реал» (€ 289 млн), а замыкает тройку — английский «Челси» (€ 284 млн).

Топ-10 европейских клубов с наивысшим уровнем зарплат футболистов выглядит следующим образом:

1. «Барселона» (€ 340 млн)

2. «Реал» (€ 289 млн)

3. «Челси» (€ 284 млн)

4. «Манчестер Сити» (€ 276 млн)

5. «Манчестер Юнайтед» (€ 266 млн)

6. «ПСЖ» (€ 255 млн)

7. «Арсенал» (€ 250 млн)

8. «Бавария» (€ 236 млн)

9. «Ливерпуль» (€ 216 млн)

10. «Ювентус» (€ 198 млн)

17. «Зенит» (€ 113 млн).