«Крылья Советов» подписали на 3,5 года защитника Али Гаджибекова

В пятницу, 13 января, Али Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.

Али, являющийся воспитанником дагестанского футбола, выступал за «Анжи» с 2006 г. и был капитаном махачкалинского клуба. Всего Гаджибеков провел за желто-зеленых 192 матча и отметился 4 забитыми мячами.

27-летний футболист отличается своим универсализмом и помимо своей любимой позиции центрального защитника может сыграть на флангах обороны. Гаджибеков вызывался в сборную России.