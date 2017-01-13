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13 января 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | Volga News

«Крылья Советов» подписали на 3,5 года защитника Али Гаджибекова

Футбольный клуб «Крылья Советов» заключил контракт на 3,5 года с российским защитником Али Гаджибековым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В пятницу, 13 января, Али Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.

Али, являющийся воспитанником дагестанского футбола, выступал за «Анжи» с 2006 г. и был капитаном махачкалинского клуба. Всего Гаджибеков провел за желто-зеленых 192 матча и отметился 4 забитыми мячами.

27-летний футболист отличается своим универсализмом и помимо своей любимой позиции центрального защитника может сыграть на флангах обороны. Гаджибеков вызывался в сборную России.
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