«Крылья Советов» подписали на 3,5 года защитника Али Гаджибекова
Футбольный клуб «Крылья Советов» заключил контракт на 3,5 года с российским защитником Али Гаджибековым, сообщает
пресс-служба самарского клуба.
В пятницу, 13 января, Али Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.
Али, являющийся воспитанником дагестанского футбола, выступал за «Анжи» с 2006 г. и был капитаном махачкалинского клуба. Всего Гаджибеков провел за
27-летний футболист отличается своим универсализмом и помимо своей любимой позиции центрального защитника может сыграть на флангах обороны. Гаджибеков вызывался в сборную России.
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