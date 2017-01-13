Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28414235/
13 января 2017, 11:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» подписали контракт с бывшим игроком «Анжи» Гаджибековым

Защитник Али Гаджибеков, ранее выступавший за махачкалинский «Анжи», подписал контракт с «Крыльями Советов».

Соглашение рассчитано на 3,5 года, сообщает официальный сайт самарского клуба. Сегодня Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.

Гаджибеков является воспитанником «Анжи» и выступал за основную команду махачкалинцев с 2006 года. На его счету 196 матчей за клуб из Дагестана в различных турнирах.

В текущем сезоне он провёл десять матчей (восемь — в основном составе) в Российской футбольной Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиям.

Крылья Советов
Новости Матчи Состав Статистика
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России