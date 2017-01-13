«Крылья Советов» подписали контракт с бывшим игроком «Анжи» Гаджибековым

Соглашение рассчитано на 3,5 года, сообщает официальный сайт самарского клуба. Сегодня Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде.



Гаджибеков является воспитанником «Анжи» и выступал за основную команду махачкалинцев с 2006 года. На его счету 196 матчей за клуб из Дагестана в различных турнирах.



В текущем сезоне он провёл десять матчей (восемь — в основном составе) в Российской футбольной Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиям.