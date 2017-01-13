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13 января 2017, 11:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Шалимов: Ни у кого из игроков «Краснодара» лишнего веса нет

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, как начался сбор его команды в ОАЭ, отметив, что он доволен всеми условиями для подготовки к возобновлению сезона в РФПЛ.

«Условия очень хорошие. Отличный отель, отличные два поля, тренажёрный зал, питание — всё, что нужно для плодотворной работы на сборе. Теперь осталось так же качественно нам отработать. Настроение у всех хорошее, все стараются.

Утром мы работаем над физической готовностью, почти без мячей, а вечером у нас технико-тактическое занятие. Пока всем довольны, главное пройти без травм. Все к сборам пришли в порядке, ребятам было дано задание на последние семь дней перед выходом из отпуска. Все выполнили, ни у кого лишнего веса нет. Мне даже кажется, что соскучились по футболу», — сказал Шалимов в интервью клубному телевидению.

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