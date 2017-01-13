Шалимов: Ни у кого из игроков «Краснодара» лишнего веса нет
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал, как начался сбор его команды в ОАЭ, отметив, что он доволен всеми условиями для подготовки к возобновлению сезона в РФПЛ.
«Условия очень хорошие. Отличный отель, отличные два поля, тренажёрный зал, питание — всё, что нужно для плодотворной работы на сборе. Теперь осталось так же качественно нам отработать. Настроение у всех хорошее, все стараются.
Утром мы работаем над физической готовностью, почти без мячей, а вечером у нас
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