Олег Кузьмин: Мне 35 лет, но конкуренции и лимита никогда не боялся
Защитник «Рубина» Олег Кузьмин подчеркнул, готов бороться за место в основном составе. При этом 35-летний россиянин надеется, что его не будет беспокоить поврежденное колено.
Напомним, он получил травму в конце прошлого сезона,
— На данный момент все вроде бы хорошо. Остальное будет видно на сборах, — сказал капитан казанцев. — Работаю в общей группе и надеюсь на лучшее.
— Был ли у вас
— За последние полгода нет.
— Какие ожидания от второй части сезона для команды и для вас лично?
— Для команды — как можно выше подняться в таблице и выполнить задачу пробиться в еврокубки. Для себя — главное здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Готов ли я сыграть? Покажут сборы.
— Не боитесь конкуренции за место в составе?
—
— Десять матчей на сборах это не много?
— Для футболистов это наоборот хорошо. Всегда лучше играть, чем тренироваться.
— По футболу соскучились?
— Конечно! Когда смотришь со стороны это одно, а когда играешь совсем другое. Силы и желание еще есть, главное чтобы здоровье позволяло. (Артур ЕНИКЕЕВ).
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