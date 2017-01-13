Олег Кузьмин: Мне 35 лет, но конкуренции и лимита никогда не боялся

Напомним, он получил травму в конце прошлого сезона, из-за которого не поехал на Euro-2016. Летом Кузьмин перенес операцию, а в текущем розыгрыше чемпионата России не появлялся на поле.

— На данный момент все вроде бы хорошо. Остальное будет видно на сборах, — сказал капитан казанцев. — Работаю в общей группе и надеюсь на лучшее.

— Был ли у вас какой-то разговор с Хави Грасией?

— За последние полгода нет.

— Какие ожидания от второй части сезона для команды и для вас лично?

— Для команды — как можно выше подняться в таблице и выполнить задачу пробиться в еврокубки. Для себя — главное здоровье. Надеюсь, что колено не будет беспокоить. Готов ли я сыграть? Покажут сборы.

— Не боитесь конкуренции за место в составе?

— Все-таки мне уже 35 лет и я прошел через многое. Конкуренции и лимита никогда не боялся. Всегда готов бороться за место в основном составе.

— Десять матчей на сборах это не много?

— Для футболистов это наоборот хорошо. Всегда лучше играть, чем тренироваться.

— По футболу соскучились?

— Конечно! Когда смотришь со стороны это одно, а когда играешь совсем другое. Силы и желание еще есть, главное чтобы здоровье позволяло. (Артур ЕНИКЕЕВ).