Трудинспекция оштрафовала ФК «Томь», обязав погасить долги до 11 февраля
ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала футбольный клуб «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по заработной плате, главу клуба — на 15 тыс. рублей. Ведомство также обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля, сообщил ТАСС сегодня государственный инспектор труда Вадим Березовский.
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«ООО «ФК «Томь» привлечено к ответственности, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей за задолженность перед сотрудниками. Кроме того, привлечено к административной ответственности должностное лицо — руководитель администрации, штраф — в размере 15 тыс. рублей», — сказал он.
Он отметил, что трудовая инспекция выдала предписание клубу о погашении задолженности и компенсации за задержку выплаты зарплаты в размере 1/150 ставки рефинансирования. «Срок — 11 февраля», — уточнил Березовский.
«Томь», которая пробилась в
Гендиректор клуба Руслан Киселев сообщал ТАСС, что «Томь» начнет процесс погашения задолженностей после Нового года.
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