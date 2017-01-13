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13 января 2017, 9:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Трудинспекция оштрафовала ФК «Томь», обязав погасить долги до 11 февраля

ТОМСК, 13 января. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Томской области оштрафовала футбольный клуб «Томь» на 45 тыс. рублей за задолженность по заработной плате, главу клуба — на 15 тыс. рублей. Ведомство также обязало клуб погасить долги по зарплате до 11 февраля, сообщил ТАСС сегодня государственный инспектор труда Вадим Березовский.

Ранее за долги по налогам судебные приставы арестовали одно из административных зданий футбольного клуба. Увеличить
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«ООО «ФК «Томь» привлечено к ответственности, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей за задолженность перед сотрудниками. Кроме того, привлечено к административной ответственности должностное лицо — руководитель администрации, штраф — в размере 15 тыс. рублей», — сказал он.

Он отметил, что трудовая инспекция выдала предписание клубу о погашении задолженности и компенсации за задержку выплаты зарплаты в размере 1/150 ставки рефинансирования. «Срок — 11 февраля», — уточнил Березовский.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам судебные приставы уже арестовали одно из административных зданий клуба, в настоящее время проводится оценка арестованного имущества.

Гендиректор клуба Руслан Киселев сообщал ТАСС, что «Томь» начнет процесс погашения задолженностей после Нового года. Из-за тяжелой финансовой ситуации команда может доиграть сезон дублирующим составом.

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