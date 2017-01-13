Трудинспекция оштрафовала ФК «Томь», обязав погасить долги до 11 февраля

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«ООО «ФК «Томь» привлечено к ответственности, вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей за задолженность перед сотрудниками. Кроме того, привлечено к административной ответственности должностное лицо — руководитель администрации, штраф — в размере 15 тыс. рублей», — сказал он.

Он отметил, что трудовая инспекция выдала предписание клубу о погашении задолженности и компенсации за задержку выплаты зарплаты в размере 1/150 ставки рефинансирования. «Срок — 11 февраля», — уточнил Березовский.

«Томь», которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года и уже потеряла во время зимнего перерыва в чемпионате более десятка футболистов. За долги по налогам судебные приставы уже арестовали одно из административных зданий клуба, в настоящее время проводится оценка арестованного имущества.