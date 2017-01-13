В ЦСКА ждут Слуцкого. Колонка Казакова

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Когда я увидел Овчинникова, то поначалу даже не поверил, что это он собственной персоной.

Черное, конечно, стройнит. Но чтобы настолько….

Сергей Иванович шел навстречу вместе с двумя Викторами — Гончаренко и Онопко — и мог дать фору в стройности даже Виктору Савельичу. Уверен, что даже в лучшие игровые годы Овчинников весил больше.

Я позавидовал. И только потом поздоровался.

Отгоняя предположения о действительно тяжелых днях для ЦСКА. Хотя Сергей Иванович действительно смотрелся ходячим примером поговорки о затянутых потуже поясах, которую в уходящем, да и наступившем году от наших футбольных руководителей приходится слышать все чаще.

Тренеры ушли в направлении ресторана, где их ждал ужин и вряд ли ждала команда, отправившаяся туда гораздо раньше, а я все не мог поверить в случившееся. Для Леонида Слуцкого, которого так привычно было встречать здесь в начале январе, Овчинников стал бы примером победы над собой и недостижимым образцом для подражания. Но Слуцкого здесь пока не было.

Именно так не было — пока.

Тему о визите бывшего главного тренера ЦСКА в команду, которую он так долго возглавлял и, даже покинув, наверняка на первых порах сохранил определенное на нее влияние, армейцы начинали обсуждать сами. Их не нужно было даже спрашивать.

— Приедет, — говорил кто-то из его экс-подопечных практически сразу после приветствия. — Но не сейчас, а на втором сборе.

В принципе здесь вряд ли можно было усмотреть нечто этакое. И вряд ли Гончаренко рискнул бы закрыть для Слуцкого базу ЦСКА в Кампоаморе, как однажды сделал другой свежеиспеченный тренер столичного клуба премьер-лиги в отношении друга, который, уходя с этого поста, порекомендовал туда бывшего ассистента.

Но по эмоциональности, с которой обсуждалась эта тема, было ясно, что игроков и персонал ЦСКА возвращение Леонида Викторовича, пусть и в рамках краткого визита, очень волнует. Как минимум россиян.

Надо было, конечно, спросить — зачем он приезжает и не связан ли этот визит с его новой и загадочной пока миссией на новом и загадочном пока месте работы, но я не спросил.

Потому что у меня уже была теория, зачем Слуцкий возвращается.

Несколько лет назад я открыл для Леонида Викторовича один замечательный ресторан на этом побережье и потом порекомендовал другой. Ему понравилось — кухня, атмосфера, а главное то, что его почти никто не узнал. Настолько, что именно в него ЦСКА отправился отмечать день рождения Цауни.

Ресторан назывался «Наутилус» и очень соответствовал новому в глазах прессы образу Слуцкого. Ушедшему под воду после некоторых последних событий….

Так вот, я был практически уверен, что Леонид Викторович намерен вернуться в ЦСКА, чтобы собрать команду на прощальный ужин. Который он ей обещал и который вопреки предположениям никак не мог состояться в Лондоне после игры с «Тоттенхэмом».

Чем дальше, тем больше мне нравилась эта идея. Пока я ее обдумывал, из ресторана начала выходить команда и только усилием воли была отметена мысль, что Овчинников дал Слуцкому слово не ужинать до его приезда.

По гигантскому телевизору показывали английский футбол. «Тоттенхэм» играл с «Астон Виллой». Шел только первый день ЦСКА на первом сборе, команда провела только одну, втягивающую, тренировку. Настоящая работа должна была начаться лишь на следующий день, но игроки уже обсуждали новую тактику.

— Будем в три центральных играть, — сказали мне.

И как показалось, с довольным видом.

Именно в эту минуту «Тоттенхэм» открыл счет. Камера крупно показала Покеттино. Такого же юного, как Гончаренко.

— Классный тренер!

Это было произнесено с огромным уважением. Я понимал, что речь идет об аргентинце, но на всякий случай переспросил.

На меня посмотрели с недоумением. И произнесли фамилию Покеттино.

Я спросил — почему? И сказал, что мне странно, как команда с таким бюджетом скорее имитирует борьбу за титул, нежели борется за него.

— Так там нет ни одной звезды. Чтобы выиграть чемпионат, ты должен иметь звезд, иначе шансов нет.

Я невольно посмотрел по сторонам. Увидел Дзагоева и Фернандеса, после чего поверил, что ЦСКА из чемпионской гонки в этом сезоне не выбыл.

— А главное, он чуть ли не в каждом матче может поменять тактику. Три защитника, четыре, иное построение в центре.

Я слушал и понимал, что ЦСКА в последние месяцы был, вероятно, очень уставшим. Искать добра от добра вроде бы не было никакого смысла, но игрокам было уже очень тяжело — психологически.

— Сегодня тренировка была, — сказали мне. — Все другое. Все непривычно.

— Например? — спросил я.

— Например? Тренер в паузе кричит, возьмите поилки.

— Поилки?

Надо мной засмеялись. От удовольствия, что я тоже не сразу догадался.

— Бутылки с водой.

— А тяжело игрокам перестраиваться? — спросил я. — На новую схему. Не в ходе сезона, а на матч или по ходу матча. Когда эти перестроения разовые?

— Да нет, — сказали мне. — Когда игроки хорошие, совсем не тяжело.

После чего окончательно стало ясно, что этот ЦСКА за медали поборется.

Может быть, даже за золотые.

Особенно если Витинью с Траоре заиграют.