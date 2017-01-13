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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28410756/
13 января 2017, 1:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Маурисио: Я адаптировался в РФПЛ, «Спартак» — позитивный момент в моей карьере

Защитник «Спартака» дос Сантос Маурисио Насименто, права на которого принадлежат «Лацио», в интервью бразильскому телевидению рассказал о впечатлениях от пребывания в стане красно-белых.

«Я быстро адаптировался к российской лиге, во многом мне помог наш тренер — Массимо Каррера, который прекрасно знал и видел, как я играю в “Лацио”. Я в команде четыре месяца, всё идёт хорошо, и я знаю, что “Спартак” и “Лацио” ведут переговоры о моём полноценном трансфере. Время в “Спартаке” — позитивный момент в моей карьере, мы идём на первом месте и хотим выиграть чемпионат и выйти в Лигу Чемпионов, как это было с “Лацио” после перерыва в несколько лет. Мы сделаем всё, чтобы победить в чемпионате и осуществить свою мечту. Команда сосредоточена на этой цели», — цитирует Маурисио lazionews.eu.

В этом сезоне РФПЛ Маурисио провёл 8 матчей (7 — с первых минут), забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.

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