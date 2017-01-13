Олег Яровинский: Витинью собирается пустить корни в России

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— Давайте сразу с глобального. Самый главный вопрос от имени всех болельщиков ЦСКА. Трансферы — будут?

— Конечно же, мы работаем в этом направлении. Не выдам никаких секретов, если скажу, что основное усиление нам требуется в атаке. Но надо понимать, что зима — самое неблагодарное время для приобретения нападающих, футболистов группы атаки.

— Почему?

— Эти люди приносят результат. И все отпускают форвардов в середине сезона с огромным трудом, со скрипом. А учитывая, что ЦСКА не привык переплачивать за футболистов, для нас это втройне проблема. Плюс, вы посмотрите — Китай выгребает все, что только можно. Никуда не делась Англия, и так далее. Хотя мы все равно пытаемся выходить из положения.

— В связи с вероятным переходом на схему 3−5−2, которую Гончаренко пока только пробует на тренировках, не было ли пожеланий от главного тренера — найти кого-то именно под такую схему?

— Сейчас идет лишь третий день сборов. Считаю, что вопросы по поводу тактики, во-первых, должны адресоваться главному тренеру, а во-вторых, в принципе преждевременны. И потом, сильный футболист встроится в любую схему.

— Но форвард, которого ищет ЦСКА, он все-таки должен быть какой?

— Хороший должен быть!

— Логично.

— Если серьезно, у нас есть определенные модельные характеристики нападающего, которые мы обсуждали с главным тренером. Он свои пожелания высказал, и они полностью совпадают с клубной стратегией, идеей, вектором развития. Форварды — как раз те люди, кем ЦСКА всегда мог гордиться. У нас всегда была отличная атака, и хотя нападающие часто оказывались непохожи друг на друга, но очень эффективны.

— Дедлайн есть по поиску нападающего? Ясно, что хочется как можно быстрее, но…

— Вот это и есть самый главный дедлайн. Когда в России идет межсезонье, то кажется, что времени много, а на самом деле его очень мало. Сроки установлены, пытаемся в них вписаться и решить вопрос вовремя. Собственно, у нас работа началась не 10 января, когда из отпуска вышла команда, а гораздо раньше. Тем не менее, все непросто.

— Давайте обсудим кандидатуру…

— …я сразу хочу сказать, что не готов комментировать конкретные фамилии. У нас в списке есть немало людей. В шорт-листе, как правило, всегда три-четыре человека.

— И все-таки, резюме: речь о том, чтобы взять одного нападающего.

— Одного, как минимум.

— А кроме этого?

— Зимнее окно в России закрывается чуть позже, чем везде. Поэтому никогда не говори никогда — может, мы нажмем на кнопку, три вишенки выстроятся в ряд, и что-то получится. Кто знает?

ПРОДАЛИ СТРАНДБЕРГА, ПОТОМУ ЧТО ПОЯВИЛСЯ ЧАЛОВ

— ЦСКА не только ищет форварда, но и продает. В «Брюгге» за 1,5 миллиона евро ушел Страндберг. Почему?

— Безусловно, сделка получилась удачной. На мой взгляд, Карлуш — такой футболист, который еще остается молодым и в определенной степени у нас прогрессировал. Но когда ты приобретаешь молодых игроков, то приобретаешь, по сути, набор качеств. И как он трансформируется в реальную эффективность, это уже вопрос времени. Вы никогда не поймете этого, не взяв человека в команду, не попытавшись встроить его в схему, не поместив в определенную тренировочную интенсивность, которая в топ-клубе всегда разительно отличается от клубов поменьше.

Потому что, в противном случае, если он уже умеет все, то твоими конкурентами сразу же становятся «Манчестер Сити», «Челси», и так далее. А теперь еще и Китай. Их клубы, между прочим, неплохо работают на рынке и видят то же, что и остальные. Я бы похвалил китайцев.

Возвращаясь к интенсивности. Я вовсе не хочу сказать, что у условного «Брюгге» тренировки хуже, чем у нас. Но объективно, чем лучше футболисты собраны в команде, тем выше интенсивность, и молодой игрок обязан проявлять себя в таких условиях, что не всегда дается просто.

— Странберга получилось продать дороже, чем покупали?

— Да. Причем в разы.

— Но вот как расценивать такой трансфер? Да, что-то заработали. Но вы же его не для того брали, чтобы перепродать. Вы же надеялись, что он заиграет — а он, по сути, не заиграл.

— Безусловно. Но если никогда не рисковать и не брать таких футболистов, то никогда и не угадаешь. Подобные игроки должны быть. Люди, выходящие на 10, 15, 20 минут, они подпирают основу и создают конкуренцию. Не забывайте и о том, что мы продали Страндберга в том числе потому, что в прошлом году у нас появился российский, молодой нападающий. Федор Чалов.

— Тем более свой.

— Конечно. Мы получили возможность доверять россиянину. Для нас это очень приятно, учитывая, что он воспитанник нашей школы.

ПРОБЛЕМЫ ВИТИНЬЮ БЫЛИ НЕ В ХОЛОДЕ. НАДЕЮСЬ, ОН ИХ ИЗЖИЛ

— Витинью вернулся в ЦСКА. Бразилец стал другим?

— На мой взгляд, он сейчас приехал взрослым, возмужавшим человеком. Витинью с огромным желанием работает на тренировках. И сказал мне, что приехал сюда играть и, наконец-то, оправдать все те надежды, которые мы с ним связываем. Потому что играть в футбол он умеет. Я это говорил всегда. Даже когда его нещадно — и на мой взгляд незаслуженно — критиковали. Продолжаем верить в Витинью. Тренерский штаб будет искать для него оптимальную позицию на поле. Этот очень талантливый парень обязательно принесет нам большую пользу.

— В начале карьеры в ЦСКА у Витинью, насколько знаю, была загвоздка с женой и их маленьким ребенком. Теперь он собирается перевезти в Россию семью?

— Мне он сказал, что приезжает вместе с ними и собирается пустить корни в нашей стране, насколько это возможно, естественно.

— Вот оно что. А не будет так, что Витинью из испанских «плюс 17» приедет в российский дубак и сразу расхочет пускать корни в снег?

— Знаете, я не связываю определенные проблемы Витинью с мифическим холодом в России.

— Холод вполне себе реальный.

— Но дело не в нем! Витинью, поверьте, не страдает от мороза или ветра. На мой взгляд, «погода в России» — избитый журналистский штамп. Давайте расскажем еще, что русские футболисты лучше переносят холода, чем английские, немецкие или бразильские. Я вас уверяю, все футболисты хотят играть на отличных полях в хорошую погоду, и от национальности это совершенно не зависит.

А сложности Витинью были скорее психологические, даже комплексные. Надеюсь, он их изжил.

УВЕРЕН, ДОСТИГНЕМ КОМПРОМИССА С ТОШИЧЕМ

— С Тошичем до сих пор не продлен контракт, хотя до истечения осталось полгода. Что будет дальше?

— У нас хороший контакт с ним и с его агентом. Зоран — наш родной человек. Уверен, мы найдем компромиссное решение.

— Компромисс — это продление договора?

— Да.

— Разговоры про переход Тошича в «Трабзонспор» имели под собой реальную почву?

— Вокруг наших футболистов количество слухов, особенно в межсезонье, всегда превышает пределы разумного. Если бы их, слухи, можно было измерять килограммами, вес получился бы запредельным. Слухи мы не комментируем.

— Помимо Тошича, с кем еще собираетесь пролонгировать соглашения в ближайшее время?

— ЦСКА уже много лет старается заблаговременно продлевать контракты. Такова наша система работы. Есть люди на подходе, но кто, пока не скажу. Секретная информация!

— Вернется ли в ЦСКА Панченко и останется ли в команде Ионов?

— Не хотелось бы сейчас это комментировать.

— Вообще, больше никто из арендованных, помимо Васина с Витинью, не вернется этой зимой в ЦСКА?

— На данный момент никого не планируем возвращать. Арендованные должны завершить сезон там, где играют. Бессмысленно дергать ребят из клубов, где у них неплохо складывается. Изначально отдавали их именно на сезон.

— Почему разорван контракт с Цауней?

— Обоюдное решение. Расстались по-дружески. Саша — очень хороший футболист и великолепный парень. И его проблемы со здоровьем — наша общая беда. Очень жаль, что так вышло. Читал про него едкие комментарии, но поверьте, он такого не заслуживает. Цауня своим отношением к футболу и спорту вызывает большое уважение. Да, так получилось. Но профессиональный спорт состоит из травм, они мешали не только Цауне. Дай Бог, чтобы у него все получилось. Двери нашего клуба открыты для него всегда.

— И все же, Олег, согласитесь, трудно спорить, что Цауня наряду с Марком Гонсалесом — рекордсмен ЦСКА с точки зрения травматичности, какой-то заоблачный уровень.

— Но Цауня же не специально получал эти травмы. Он не стрелял себе в ногу, не резал себя ножом. Саше, как и Марку, где-то не повезло. Если вы посмотрите, какому количеству людей в европейских клубах травмы так или иначе мешали раскрыться — их очень много!

— Ведется ли работа по замене, сейчас или летом, Еременко? У вас был футболист топ-класса, а теперь его нет. Или обойдетесь имеющимися силами?

— Ситуация с Ромой, при всей ее печальности, позволила нам пристальнее посмотреть на ближайший резерв. У нас есть Гордюшенко, Головин, Миланов, еще целый ряд футболистов. И опять-таки, вопрос прежде всего главному тренеру.

В целом, мы никогда не останавливаемся в поиске людей в атаку — сейчас с этим самая острая ситуация. А чтобы заменить Еременко, у нас хватает внутренних резервов. Молодые россияне будут играть ключевую роль.

— Контакт с Еременко поддерживаете?

— Да. Он находится дома, с семьей. Он отличный парень, наш товарищ. Порой так бывает — в жизни каждый из нас совершает ошибки… За них мы платим. Иногда чересчур высокую цену….

ПОРАЗИЛ ТРАНСФЕР ВИТСЕЛЯ В КИТАЙ

— «Зенит» и «Спартак» ведут активную работу на рынке. Вас всех в ЦСКА зависть не берет, когда вы видите возможности конкурентов и сравниваете их со своими?

— Слезы, сопли, кивания на кого-то еще — подобного рода вещи являются уделом слабых. Вы наверняка читали много раз, наш президент клуба говорит, что не надо ни на кого кивать, нужно делать свою работу. Футболисты ЦСКА никогда не сдаются. И не раз доказывали, что умеют перекусывать много кого. Будем делать как можно лучше и сильнее то, что в наших силах.

— Из «Анжи» никого не берете? Игроков выложили на прилавок, как на рынке.

— Всегда печально, когда в команде премьер-лиги пертурбации. У нас всего 16 клубов в РФПЛ — как можно радоваться чьему-то кризису?

— В кризисе весь российский футбол. Согласны, что если судить по масштабу трансферов, силе уезжающих из России игроков, нынешнему составу клубов — идет деградация РФПЛ.

— Не употреблял бы слово «деградация». Говоря, что чемпионат деградирует, мы сами себя не уважаем. Очевидно, что футбол в стране неразрывно связан с экономикой. И если в ней происходят потрясения, они переносятся на футбол. Многие страны сейчас переживают непростые времена. Так давайте перестанем себя унижать. Без уважения к самим себе ничего не получится. Будем выбираться из ситуации — и работать!

— Какой трансфер этой зимой вас поразил?

— Честно говоря, сильно был удивлен трансфером Витселя. Великолепное, просто шикарное решение с точки зрения «Зенита». А вот со стороны игрока… У него был, черт побери, крайне трудный выбор! Ясно, что многие Витселя критиковали — за то, что выбрал длинный рубль. Точнее, доллар. Но… уж больно доллар длинный.

— А что он выбирал, переходя в «Зенит» из «Бенфики»? Не то же самое?

— Нет, переход из Португалии в Россию я бы не называл «шагом назад». Что касается Китая, то такие деньги, как там вращаются, вызывают не то чтобы зависть — завидовать некрасиво — но чувство удивления.

— Китай — это надолго? И не разрушат ли гигантские китайские деньги весь мировой футбол. У них нет финансовых ограничений, в отличие от Европы, нет общепринятых трансферных окон.

— Китай — в принципе необычная цивилизация. Исторически китайцев всегда было гораздо больше, чем жителей других стран. И наверное, при желании они могли бы кого-то захватить, имея колоссальное численное преимущество. Но Китай практически никогда не занимался экспансией. Поэтому пытаться предугадать их дальнейшие поступки — дело неблагодарное. Наши предки много веков пытались это сделать, но не могли. Остается просто с интересом наблюдать — что будет.

РЕШЕНИЕ СЛУЦКОГО — ЭТО СТРАШНО, НО ОЧЕНЬ КРУТО!

— Не тайна, что вы со Слуцким не просто вместе работали в «Москве» и ЦСКА, но и дружите. Как вы восприняли его решение об уходе?

— Насколько я понял, Леонид Викторович хочет принять новый вызов. Всегда, когда такие вещи случаются, надо пожать человеку руку и сказать: «Дерзай!».

— Вы узнали одним из первых, правильно?

— Зачем это обсуждать? Мы же не на Олимпийских играх бежали стометровку, чтобы спорить, кто быстрее.

— Но вы пытались его отговорить?

— Состоялось несколько встреч с Романом Юрьевичем Бабаевым и Леонидом Викторовичем. Когда люди хотят сделать страшный и тяжелый шаг, впоследствии все оборачиваются новым свершениями. Лично я всегда за такое уважаю. Это страшно — но очень круто!

— Команда ждет Слуцкого в гости на втором сборе, верно?

— Да. Есть договоренность, а детали обсудят с Виктором Михайловичем. Они же большие друзья.

— За три дня уже сильно заметна разница между подходами Слуцкого и Гончаренко?

— Двух одинаковых тренеров в мире не существует. Отличия есть всегда. У каждого — своя система работы, которой он придерживается.

Дмитрий СИМОНОВ

из Кампоамора.