Олег Яровинский: Витинью собирается пустить корни в России
Спецкор «СЭ» поговорил с начальником селекционного отдела ЦСКА, который находится рядом с командой на сборе в Испании.
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— Давайте сразу с глобального. Самый главный вопрос от имени всех болельщиков ЦСКА. Трансферы — будут?
— Конечно же, мы работаем в этом направлении. Не выдам никаких секретов, если скажу, что основное усиление нам требуется в атаке. Но надо понимать, что зима — самое неблагодарное время для приобретения нападающих, футболистов группы атаки.
— Почему?
— Эти люди приносят результат. И все отпускают форвардов в середине сезона с огромным трудом, со скрипом. А учитывая, что ЦСКА не привык переплачивать за футболистов, для нас это втройне проблема. Плюс, вы посмотрите — Китай выгребает все, что только можно. Никуда не делась Англия, и так далее. Хотя мы все равно пытаемся выходить из положения.
— В связи с вероятным переходом на схему 3−5−2, которую Гончаренко пока только пробует на тренировках, не было ли пожеланий от главного тренера — найти
— Сейчас идет лишь третий день сборов. Считаю, что вопросы по поводу тактики,
— Но форвард, которого ищет ЦСКА, он
— Хороший должен быть!
— Логично.
— Если серьезно, у нас есть определенные модельные характеристики нападающего, которые мы обсуждали с главным тренером. Он свои пожелания высказал, и они полностью совпадают с клубной стратегией, идеей, вектором развития. Форварды — как раз те люди, кем ЦСКА всегда мог гордиться. У нас всегда была отличная атака, и хотя нападающие часто оказывались непохожи друг на друга, но очень эффективны.
— Дедлайн есть по поиску нападающего? Ясно, что хочется как можно быстрее, но…
— Вот это и есть самый главный дедлайн. Когда в России идет межсезонье, то кажется, что времени много, а на самом деле его очень мало. Сроки установлены, пытаемся в них вписаться и решить вопрос вовремя. Собственно, у нас работа началась не 10 января, когда из отпуска вышла команда, а гораздо раньше. Тем не менее, все непросто.
— Давайте обсудим кандидатуру…
— …я сразу хочу сказать, что не готов комментировать конкретные фамилии. У нас в списке есть немало людей. В
— И
— Одного, как минимум.
— А кроме этого?
— Зимнее окно в России закрывается чуть позже, чем везде. Поэтому никогда не говори никогда — может, мы нажмем на кнопку, три вишенки выстроятся в ряд, и
ПРОДАЛИ СТРАНДБЕРГА, ПОТОМУ ЧТО ПОЯВИЛСЯ ЧАЛОВ
— ЦСКА не только ищет форварда, но и продает. В «Брюгге» за 1,5 миллиона евро ушел Страндберг. Почему?
— Безусловно, сделка получилась удачной. На мой взгляд, Карлуш — такой футболист, который еще остается молодым и в определенной степени у нас прогрессировал. Но когда ты приобретаешь молодых игроков, то приобретаешь, по сути, набор качеств. И как он трансформируется в реальную эффективность, это уже вопрос времени. Вы никогда не поймете этого, не взяв человека в команду, не попытавшись встроить его в схему, не поместив в определенную тренировочную интенсивность, которая в
Потому что, в противном случае, если он уже умеет все, то твоими конкурентами сразу же становятся «Манчестер Сити», «Челси», и так далее. А теперь еще и Китай. Их клубы, между прочим, неплохо работают на рынке и видят то же, что и остальные. Я бы похвалил китайцев.
Возвращаясь к интенсивности. Я вовсе не хочу сказать, что у условного «Брюгге» тренировки хуже, чем у нас. Но объективно, чем лучше футболисты собраны в команде, тем выше интенсивность, и молодой игрок обязан проявлять себя в таких условиях, что не всегда дается просто.
— Странберга получилось продать дороже, чем покупали?
— Да. Причем в разы.
— Но вот как расценивать такой трансфер? Да,
— Безусловно. Но если никогда не рисковать и не брать таких футболистов, то никогда и не угадаешь. Подобные игроки должны быть. Люди, выходящие на 10, 15, 20 минут, они подпирают основу и создают конкуренцию. Не забывайте и о том, что мы продали Страндберга в том числе потому, что в прошлом году у нас появился российский, молодой нападающий. Федор Чалов.
— Тем более свой.
— Конечно. Мы получили возможность доверять россиянину. Для нас это очень приятно, учитывая, что он воспитанник нашей школы.
ПРОБЛЕМЫ ВИТИНЬЮ БЫЛИ НЕ В ХОЛОДЕ. НАДЕЮСЬ, ОН ИХ ИЗЖИЛ
— Витинью вернулся в ЦСКА. Бразилец стал другим?
— На мой взгляд, он сейчас приехал взрослым, возмужавшим человеком. Витинью с огромным желанием работает на тренировках. И сказал мне, что приехал сюда играть и,
— В начале карьеры в ЦСКА у Витинью, насколько знаю, была загвоздка с женой и их маленьким ребенком. Теперь он собирается перевезти в Россию семью?
— Мне он сказал, что приезжает вместе с ними и собирается пустить корни в нашей стране, насколько это возможно, естественно.
— Вот оно что. А не будет так, что Витинью из испанских «плюс 17» приедет в российский дубак и сразу расхочет пускать корни в снег?
— Знаете, я не связываю определенные проблемы Витинью с мифическим холодом в России.
— Холод вполне себе реальный.
— Но дело не в нем! Витинью, поверьте, не страдает от мороза или ветра. На мой взгляд, «погода в России» — избитый журналистский штамп. Давайте расскажем еще, что русские футболисты лучше переносят холода, чем английские, немецкие или бразильские. Я вас уверяю, все футболисты хотят играть на отличных полях в хорошую погоду, и от национальности это совершенно не зависит.
А сложности Витинью были скорее психологические, даже комплексные. Надеюсь, он их изжил.
УВЕРЕН, ДОСТИГНЕМ КОМПРОМИССА С ТОШИЧЕМ
— С Тошичем до сих пор не продлен контракт, хотя до истечения осталось полгода. Что будет дальше?
— У нас хороший контакт с ним и с его агентом. Зоран — наш родной человек. Уверен, мы найдем компромиссное решение.
— Компромисс — это продление договора?
— Да.
— Разговоры про переход Тошича в «Трабзонспор» имели под собой реальную почву?
— Вокруг наших футболистов количество слухов, особенно в межсезонье, всегда превышает пределы разумного. Если бы их, слухи, можно было измерять килограммами, вес получился бы запредельным. Слухи мы не комментируем.
— Помимо Тошича, с кем еще собираетесь пролонгировать соглашения в ближайшее время?
— ЦСКА уже много лет старается заблаговременно продлевать контракты. Такова наша система работы. Есть люди на подходе, но кто, пока не скажу. Секретная информация!
— Вернется ли в ЦСКА Панченко и останется ли в команде Ионов?
— Не хотелось бы сейчас это комментировать.
— Вообще, больше никто из арендованных, помимо Васина с Витинью, не вернется этой зимой в ЦСКА?
— На данный момент никого не планируем возвращать. Арендованные должны завершить сезон там, где играют. Бессмысленно дергать ребят из клубов, где у них неплохо складывается. Изначально отдавали их именно на сезон.
— Почему разорван контракт с Цауней?
— Обоюдное решение. Расстались
— И все же, Олег, согласитесь, трудно спорить, что Цауня наряду с Марком Гонсалесом — рекордсмен ЦСКА с точки зрения травматичности,
— Но Цауня же не специально получал эти травмы. Он не стрелял себе в ногу, не резал себя ножом. Саше, как и Марку,
— Ведется ли работа по замене, сейчас или летом, Еременко? У вас был футболист
— Ситуация с Ромой, при всей ее печальности, позволила нам пристальнее посмотреть на ближайший резерв. У нас есть Гордюшенко, Головин, Миланов, еще целый ряд футболистов. И
В целом, мы никогда не останавливаемся в поиске людей в атаку — сейчас с этим самая острая ситуация. А чтобы заменить Еременко, у нас хватает внутренних резервов. Молодые россияне будут играть ключевую роль.
— Контакт с Еременко поддерживаете?
— Да. Он находится дома, с семьей. Он отличный парень, наш товарищ. Порой так бывает — в жизни каждый из нас совершает ошибки… За них мы платим. Иногда чересчур высокую цену….
ПОРАЗИЛ ТРАНСФЕР ВИТСЕЛЯ В КИТАЙ
— «Зенит» и «Спартак» ведут активную работу на рынке. Вас всех в ЦСКА зависть не берет, когда вы видите возможности конкурентов и сравниваете их со своими?
— Слезы, сопли, кивания на
— Из «Анжи» никого не берете? Игроков выложили на прилавок, как на рынке.
— Всегда печально, когда в команде
— В кризисе весь российский футбол. Согласны, что если судить по масштабу трансферов, силе уезжающих из России игроков, нынешнему составу клубов — идет деградация РФПЛ.
— Не употреблял бы слово «деградация». Говоря, что чемпионат деградирует, мы сами себя не уважаем. Очевидно, что футбол в стране неразрывно связан с экономикой. И если в ней происходят потрясения, они переносятся на футбол. Многие страны сейчас переживают непростые времена. Так давайте перестанем себя унижать. Без уважения к самим себе ничего не получится. Будем выбираться из ситуации — и работать!
— Какой трансфер этой зимой вас поразил?
— Честно говоря, сильно был удивлен трансфером Витселя. Великолепное, просто шикарное решение с точки зрения «Зенита». А вот со стороны игрока… У него был, черт побери, крайне трудный выбор! Ясно, что многие Витселя критиковали — за то, что выбрал длинный рубль. Точнее, доллар. Но… уж больно доллар длинный.
— А что он выбирал, переходя в «Зенит» из «Бенфики»? Не то же самое?
— Нет, переход из Португалии в Россию я бы не называл «шагом назад». Что касается Китая, то такие деньги, как там вращаются, вызывают не то чтобы зависть — завидовать некрасиво — но чувство удивления.
— Китай — это надолго? И не разрушат ли гигантские китайские деньги весь мировой футбол. У них нет финансовых ограничений, в отличие от Европы, нет общепринятых трансферных окон.
— Китай — в принципе необычная цивилизация. Исторически китайцев всегда было гораздо больше, чем жителей других стран. И наверное, при желании они могли бы
РЕШЕНИЕ СЛУЦКОГО — ЭТО СТРАШНО, НО ОЧЕНЬ КРУТО!
— Не тайна, что вы со Слуцким не просто вместе работали в «Москве» и ЦСКА, но и дружите. Как вы восприняли его решение об уходе?
— Насколько я понял, Леонид Викторович хочет принять новый вызов. Всегда, когда такие вещи случаются, надо пожать человеку руку и сказать: «Дерзай!».
— Вы узнали одним из первых, правильно?
— Зачем это обсуждать? Мы же не на Олимпийских играх бежали стометровку, чтобы спорить, кто быстрее.
— Но вы пытались его отговорить?
— Состоялось несколько встреч с Романом Юрьевичем Бабаевым и Леонидом Викторовичем. Когда люди хотят сделать страшный и тяжелый шаг, впоследствии все оборачиваются новым свершениями. Лично я всегда за такое уважаю. Это страшно — но очень круто!
— Команда ждет Слуцкого в гости на втором сборе, верно?
— Да. Есть договоренность, а детали обсудят с Виктором Михайловичем. Они же большие друзья.
— За три дня уже сильно заметна разница между подходами Слуцкого и Гончаренко?
— Двух одинаковых тренеров в мире не существует. Отличия есть всегда. У каждого — своя система работы, которой он придерживается.
Дмитрий СИМОНОВ
из Кампоамора.
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