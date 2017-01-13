РФПЛ попала в топ-10 европейских лиг по приросту посещаемости в сезоне-2015/16

По сравнению с предыдущим сезоном, количество зрителей на матчах РФПЛ в сезоне-2015/16 увеличилось почти на 187 тыс. (c 2 млн 473 тыс. до 2 млн 660 тыс.). По этому показателю лидирует чемпионат Швеции (прирост — 679 тыс.), на втором месте чемпионат Испании (658 тыс.), на третьем — чемпионат Израиля (487 тыс.).



Всего 13 европейских лиг достигли отметки прироста в 100 тыс. и более. В трёх лигах наблюдалось аналогичное уменьшение посещаемости: чемпионаты Франции (уменьшение — 514 тыс.), Румынии (214 тыс.) и Украины (200 тыс.).