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13 января 2017, 0:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

РФПЛ попала в топ-10 европейских лиг по приросту посещаемости в сезоне-2015/16

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) заняла девятое место среди европейских чемпионатов по приросту зрителей по итогам сезона-2015/16, сообщает пресс-служба УЕФА.

По сравнению с предыдущим сезоном, количество зрителей на матчах РФПЛ в сезоне-2015/16 увеличилось почти на 187 тыс. (c 2 млн 473 тыс. до 2 млн 660 тыс.). По этому показателю лидирует чемпионат Швеции (прирост — 679 тыс.), на втором месте чемпионат Испании (658 тыс.), на третьем — чемпионат Израиля (487 тыс.).

Всего 13 европейских лиг достигли отметки прироста в 100 тыс. и более. В трёх лигах наблюдалось аналогичное уменьшение посещаемости: чемпионаты Франции (уменьшение — 514 тыс.), Румынии (214 тыс.) и Украины (200 тыс.).
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