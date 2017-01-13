Сколько «Спартак» заплатит за Самедова?

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О том, что найден компромисс, стало известно после состоявшейся вчера днем встречи представителей клубов. Трансферный контракт участники сделки пока не заключили — есть договоренность об основных условиях. Сам же документ подпишут, вероятно, уже в пятницу.

— «Локомотив» согласовал трансфер Александра Самедова в «Спартак». Когда все будет оформлено официально, сказать пока не готов. Условия сделки разглашать не будем, — рассказал председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков корреспонденту «СЭ» Сергею Астахову.

По данным «СЭ», сумма трансфера 32-летнего футболиста составила около 3,5 миллиона евро. Это среднее значение между ценой, на которой настаивал «Локомотив», и предложением «Спартака». Напомним, в контракте игрока прописаны отступные (5 миллионов евро), красно-белые же еще в декабре предложили два миллиона.

Де-юре Самедов станет спартаковцем с 18 января. Кстати, именно в этот день красно-белые отправятся на сбор в ОАЭ.

По информации «СЭ», футболист ранее согласовал контракт со «Спартаком»: его срок составит 2,5 года, а зарплата — 1,8 миллиона евро в год.

Напомним, последние две игры осенней части чемпионата Самедов пропустил — главный тренер железнодорожников Юрий Семин отправил футболиста в дубль после беседы на базе в Баковке. Медосмотр в январе Александр проходил с дублем «Локо», там же и провел первую в новом году тренировку.

Самедов является воспитанником «Спартака» и играл за команду с 2002-го до середины 2005-го (47 матчей, 6 голов). В «Локо» же Александр провел два периода своей карьеры — с 2005-го по 2008-й и с 2012-го по 2016-й (суммарно — 177 матчей и 29 голов). В «Спартаке» полузащитник завоевал Кубок России, этот же трофей он дважды выиграл и в «Локо».