Молло, Эрнани и Лунева отправили в тоннель

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«ОЛД МЕН» ДЗЮБА

Первый день первого сбора — всегда самый трудный. Особенно для тех, кто начинает его в новой команде. В «Зените» таких, как известно, четверо. Для начала перед утренней тренировкой им предстояло пройти традиционное для новобранцев боевое крещение: проскочить через живой тоннель, внутри которого каждый изо всех сил огреет тебя по спине или куда придется.

Правда, в тоннеле оказалось не четыре, а три новичка. Не было Цаллагова — тренеры оставили его в отеле работать в тренажерном зале. Четвертым же испытуемым стал молодой нападающий Лесовой, которому в этот день исполнилось 19 лет.

Кто-то из зенитовцев в шутку предложил пройти тоннель и Дзюбе, просто так, без повода, на что форвард заявил, что он уже «олд мен» и это не для него.

А дальше сразу вслед за тоннелем побежали все — и новички, и «старички»: практически вся утренняя полуторачасовая тренировка была посвящена «физике».

«ЭТО — ТОП»

Зато вечерняя хотя и длилась минут на 30 больше, но футболисты почти все время работали с мячом. При отработке передач Молло играл в паре с молодым Зуйковым, а Эрнани — с Жулиану.

Затем тренерский штаб разбил футболистов на четыре команды, которые играли на хоккейные ворота. Эрнани оказался в компании с Данни, Юсуповым, Кокориным, Джорджевичем и Лесовым. Партнерами Молло стали Жулиану, Могилевец, Зуйков, Дзюба и Маурисиу. Оба новичка очень неплохо смотрелись в своих командах и не раз удостаивались от партнеров высокой оценки в виде поднятого вверх большого пальца.

Под занавес тренировки, когда зенитовцы отрабатывали выходы один на один с вратарем или против защитника и вратаря, наиболее зрелищной получилась дуэль Эрнани и Дзюбы.

Итоги первого дня в «Зените» Молло, уходя с поля, подвел коротко: «Это — топ!».

Сергей ЦИММЕРМАН

из Дубая.