Сергей Прядкин: Бюджеты урезают все клубы

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УВЕРЕН, «ТОМЬ» СЕЗОН ДОИГРАЕТ

— 2016-й с финансовой точки зрения был тяжелым. В этом году, похоже, улучшения не предвидится. Доиграет ли чемпионат «Томь», где самая тяжелая ситуация?

— Сложности там были и остаются. Но есть уверенность в том, что клуб доиграет чемпионат и сделает это достойно. Основана уверенность на диалоге с руководством «Томи».

— Но из команды продолжают уходить ведущие игроки.

— На этот процесс мы повлиять не можем. Вопросы по составу — дело клуба. Возвращаясь к вашему первому вопросу, скажу, что более цельную картину по финансовой ситуации будем знать к концу месяца, когда пройдет общее собрание лиги.

— Из-за чего возникли проблемы в «Томи»?

— Насколько владею информацией, у клуба два крупных спонсора. Один полностью выполнил свои обязательства, второй частично. Неисполнение обязательств и повлияло на ситуацию с долгами.

— Из «Томи» уходит весь основной состав. Весной команду ждут разгромы?

— Уверен, что этого не будет. В «Томи» соберут боеспособный состав.

— В таких историях важна позиция губернатора. Вот что говорит Сергей Жвачкин: «Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тысяч рублей в месяц, а наши томские футболисты — 2 миллиона в месяц?» Как считаете, он не знал о суммах контрактов до их подписания?

— Не хочу комментировать слова руководителя региона, у которого достаточно обширный участок работы. Но вы правы в том, что клуб, подающий заявку на участие и не являющийся новичком в лиге, несет ответственность за подписанные договоры. Уверен, что решение о подписании контрактов с игроком, тренером или административным работником принимает не один человек. Наверное, это делалось советом директоров.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В РФПЛ — ОКОЛО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

— Представим идеальную ситуацию — клуб платит игрокам по своим доходам, а не столько, сколько может дать губернатор. Какой в этом случае может быть месячная зарплата игрока?

— Сначала скажу о другом. Клубы без поддержки бюджета выжить не смогут. Наверное, есть, если говорить об РФПЛ, два региона, способные привлекать серьезное небюджетное финансирование, — Татарстан и Башкортостан. Краснодар не беру, там клуб частный. В остальных же случаях, если региональные власти прекратят финансирование, клубы могут потерять профессиональный статус. У нас есть колоссальная разница в оплате труда футболистов между клубами первой и второй восьмерок. Но это не значит, что вторая восьмерка неконкурентоспособна. Посмотрите на «Амкар» — пермяки и играют хорошо, и на продаже футболистов зарабатывают.

— Президент «Урала» говорит о том, что гонорар в миллион рублей в месяц может стать потолком для премьер-лиги. Как относитесь к такой идее?

— Скажу, что для ряда клубов это очень хорошая зарплата. Читал это интервью в «СЭ» и согласен со словами Григория Иванова — ведомости действительно порой раздуты.

— Какова средняя зарплата футболиста в лиге?

— Около 800 тысяч — миллиона рублей.

ГОСКОМПАНИИ ТОЧНО СОКРАТИЛИ РАСХОДЫ НА КЛУБЫ

— По тому, как идет трансферная кампания, можно сделать предположение — топ-клубам, за спиной которых стоят госкорпорации, рекомендовано не сильно тратиться и не раздражать суммами трансферов и зарплат.

— Могу сказать, что ряд госкомпаний, которые финансируют футбол, сократили расходы на клубы. На 10−20% затраты точно уменьшились. Бюджеты поджимают, и это касается всех клубов. Экономят все, вне зависимости от статуса.

— Может, это связано с финансовым фэйр-плей?

— Нет. Наши клубы — участники еврокубков давно в курсе правил и готовятся к такой процедуре точно не в течение одного трансферного окна.

— Смена владельца — нечастое явление в РФПЛ. Как это происходит в «Анжи»?

— Пока я не говорил с прежним владельцем, лига не получила юридических документов. Видимо, идет передача дел. Сулейман Керимов многое сделал для «Анжи», он человек слова и, уверен, свои обязательства выполнит.

— В конце декабря на исполкоме РФС был принят за основу регламент по работе с посредниками. Стоимость аккредитации — 10 миллионов рублей — вызвала недовольство агентского сообщества. Будет ли она изменена?

— Регламент доработают после консультаций с клубами, агентами, профсоюзами. Обсудим документ и на общем собрании лиги.

— Китайская угроза как-то обсуждается в лиге?

— Она обсуждается не только в России. По тому, что знаю, китайцы сами хотят ввести ограничения на трансферные траты. Долбят, простите за выражение, они очень сильно. Для Китая такая экспансия, наверное, даст плюсы — повысится интерес, есть шанс подрасти у местных игроков. Для европейского футбола существует, наверное, угроза — все-таки уезжают не ветераны, а игроки в самом расцвете сил. Но не все футболисты выбирают деньги.

— Планируется ли проведение тестовых матчей чемпионата страны в Петербурге, где продолжают достраивать стадион?

— Оргкомитет ЧМ-2018 во главе с Виталием Леонтьевичем (Мутко. — Прим. С. Е.) дал добро на тестовые игры в Петербурге. Посмотрим, когда появится окончательная ясность по возможности проводить там матчи. Вероятно, «Зенит» и сыграет на новом стадионе встречи чемпионата страны.

— Звезд в РФПЛ стало меньше. Кто является, на ваш взгляд, главной?

— Я бы в целом хотел сказать. Когда в лигу приехало много иностранцев, нам говорили — негде играть нашим ребятам, как пробиться молодежи? Сейчас жалеют, что нет легионеров. Я за баланс. Кто главное лицо лиги? Обратил бы внимание на Федора Смолова — бомбардир, лучший игрок прошлого года. Выделяются Жулиану, Промес, Глушаков.

— Чем завершилась работа по проверке матча «Урал» — «Терек»?

— Все собранные нами материалы переданы в независимую комиссию РФС. Она дала свою оценку. Если бы там имели претензии, расследование продолжилось бы в органах. Но комиссия претензий по матчу не высказала.

ОПАСЕНИЙ ПО СБОРАМ В ТУРЦИИ ПОКА НЕ ВИДИМ

— Как относитесь к новому формату чемпионата мира с 48 сборными?

— География представительства сборных стала шире. Но очевидно, что с новым форматом может понизиться конкуренция, качество игры. Как член совета ФИФА, Виталий Мутко поддержал эту идею, значит, будем подстраиваться под новый формат. С другой стороны, позиция европейской ассоциации клубов, как и ряда лиг, — за сохранение старого формата.

— Ассоциация европейских лиг в прошлом году выступила против реформы Лиги чемпионов, которая ущемляет права федераций малых стран. Есть ли развитие ситуации в новом году?

— Позиция клубов, ряда лиг и федераций очень жесткая. Клубы маленьких стран требуют или финансовой компенсации, или восстановления прежнего формата. Есть конкретные даты, на которые намечены переговоры.

— Ряд клубов РФПЛ поехали в Турцию на сборы. Лига не стала давать жестких рекомендаций по посещению этой страны после известных декабрьских событий?

— Опасений мы пока не видим. Организаторы сборов безопасность гарантируют, мы на связи с турецкой федерацией футбола. Будем надеяться, что все пройдет на хорошем уровне.