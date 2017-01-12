Мевля: Сделал правильный выбор, согласившись перейти в «Ростов»
Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля сообщил, что не жалеет о переходе в российский клуб, и рассказал, как проходит его адаптация в стране.
«Летом прошлого года сделал правильный выбор, согласившись в последний день трансферного окна подписать контракт с “Ростовом” и отправиться в
До прибытия в Ростов ничего не знал об этом городе. Тем не менее удалось адаптироваться достаточно скоро. В центре города очень красиво, тут много хороших ресторанов. Русская кухня не сильно отличается от словенской. В течение нескольких месяцев мне удалось выучить некоторые русские слова и начать больше общаться. Россияне практически не говорят
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