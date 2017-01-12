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12 января 2017, 23:59 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мевля: Сделал правильный выбор, согласившись перейти в «Ростов»

Словенский защитник «Ростова» Миха Мевля сообщил, что не жалеет о переходе в российский клуб, и рассказал, как проходит его адаптация в стране.

«Летом прошлого года сделал правильный выбор, согласившись в последний день трансферного окна подписать контракт с “Ростовом” и отправиться в Ростов-на-Дону. Я хорошо выступал в чемпионате Румынии, но считаю, что перешёл на более высокий уровень. Попал в сильный российский чемпионат и поиграл в Лиге чемпионов.

До прибытия в Ростов ничего не знал об этом городе. Тем не менее удалось адаптироваться достаточно скоро. В центре города очень красиво, тут много хороших ресторанов. Русская кухня не сильно отличается от словенской. В течение нескольких месяцев мне удалось выучить некоторые русские слова и начать больше общаться. Россияне практически не говорят по-английски, поэтому поначалу у меня возникали проблемы с языковым барьером на бытовом уровне. Однако на футбольном поле в этом плане никаких проблем не возникало», — цитирует Мевлю rtvslo.si.

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