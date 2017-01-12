«Анжи» приглашает игроков приехать на просмотр за свой счет

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По его словам, игроки могут приехать на сборы в Турцию, но сделать это они должны будут за свой счет. Согласно официальному сайту «Анжи», сейчас на сборах занимаются 14 футболистов на контракте и еще 16 — на просмотре.

— Мы открыты для желающих доказать свою состоятельность и попасть в «Анжи», — цитирует официальный сайт «Анжи» Исаева. — Пожалуйста, те, кто желает продемонстрировать свои качества, могут прибыть на сбор команды. Но только за свой счет. Если клуб в итоге решит подписать контракт с игроком, мы обязательно возместим все понесенные футболистом расходы.

Напомним, что в декабре «Анжи» объявил о продаже ведущих игроков в связи со сменой курса, клуб перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву, а на пост главного тренера пришел Александр Григорян, сменивший Павла Врбу.