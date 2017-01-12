Тульская броня: Габулов+Чанов. Как обновляется «Арсенал»
В четверг команда Сергея Кирьякова провела первую тренировку на турецком сборе.
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Осенью Сергей Кирьяков не скрывал, что недоволен кадрами, доставшимися ему в наследство от тезки Павлова.
Со спонсорами, в отличие от «Томи», у туляков все стабильно, возможности для усиления есть. Поэтому зимой «канониры», делящие с «Оренбургом» губительное 15-е место, намерены серьезно обновиться. Чтобы подвал таблицы максимально оперативно покинуть. А в идеале даже стыков избежать.
Накануне вылета в Турцию «Арсенал» объявил: с молодежным составом будут тренироваться вратари Александр Фильцов, Роман Герус; защитники Игорь Калешин, Лукаш Тесак, Александр Горбатюк, Дмитрий Айдов; полузащитники Андрей Горбанец, Эммануэль Фримпонг, Александр Шешуков, Дмитрий Смирнов; нападающие Сергей Маслов, Руслан Мухаметшин и Хызыр Аппаев… Итого — минус 13 футболистов.
При этом по ситуации на вечер четверга контракт с «Арсеналом» подписал только один новичок — Кирилл Комбаров, покинувший разоренную «Томь».
Но есть и другие новые лица. Просто с ними, как объяснил генеральный директор Дмитрий Балашов, соглашения еще не до конца оформлены.
Более того, тренер вратарей у туляков тоже будет новый. Им станет Вячеслав Чанов. Всем известно, что заслуженный специалист воспитал Игоря Акинфеева, но ведь и Габулов — тоже его ученик. Такой вот вырисовывается мощный дуэт бывших армейцев.
Также штаб Кирьякова, как и ожидалось, пополнил Игорь Семшов. Первое занятие «Арсенала» в Белеке стало дебютным для
Но вернемся к действующим игрокам.
В ближайшее время на просмотр подъедет защитник «Амкара» Роберт Арзуманян. С февраля прошлого года 31-летний армянин выступал на правах аренды за карагандинский «Шахтер».
А еще одним новичком «Арсенала» может стать румынский опорный полузащитник Александру Бурчану. Последним клубом 31-летнего хавбека был «Стяуа», в составе которого он дважды становился чемпионом своей страны. С 1 января этого года Бурчану числится свободным агентом. В активе игрока 26 матчей за сборную Румынии, однако последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в апреле 2014 года.
Переговоры с Бурчану пока продолжаются. Любопытно, что ведет их от лица румына весьма колоритная дама, прическа которой напоминает ананас. Бурчану сразу показал, что цену себе знает: тренироваться до подписи контракта не он собирается. Игроку предстоит медосмотр, переговоры продолжаются. Любопытно, что ведет их от лица полузащитника весьма колоритная дама —
Филипп ПАПЕНКОВ
из Белека.
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