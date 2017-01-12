Д’Амико: Боккетти ведёт переговоры со «Спартаком» и другими клубами
Андреа Д’Амико, агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщил, что футболист ведёт переговоры о продлении контракта с
красно-белыми, а также с другими клубами.
«Это правда, что у Сальваторе в июне истекает контракт со “Спартаком”. Сейчас мы ведём переговоры с
Срок действующего соглашения 30-летнего Боккетти со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года. В текущем сезоне РФПЛ он провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Галатасарай».
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