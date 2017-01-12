Д’Амико: Боккетти ведёт переговоры со «Спартаком» и другими клубами

«Это правда, что у Сальваторе в июне истекает контракт со “Спартаком”. Сейчас мы ведём переговоры с красно-белыми и другими командами, однако пока нет никакой ясности. Хотел бы он вернуться в Италию? Боккетти является человеком с открытым сердцем, но он профессионал и рассматривает варианты не только с этой точки зрения», — приводит слова агента ilposticipo.it.



Срок действующего соглашения 30-летнего Боккетти со «Спартаком» заканчивается летом 2017 года. В текущем сезоне РФПЛ он провёл 11 матчей. Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляет «Галатасарай».