Яровинский: Витиньо повзрослел, возмужал, намерения у него очень серьёзные
Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский высказал мнение о 23-летнем бразильском нападающем Витиньо, который вернулся в «армейский» клуб из аренды.
«Он повзрослел, возмужал. Приехал, чтобы заиграть в ЦСКА, оправдать надежды, которые мы с ним связываем. Тренерский штаб ищет для него оптимальную позицию. Играть в футбол Витиньо умеет. Он приезжает в Россию с семьей. Намерения у него очень серьёзные, вплоть до того, чтобы оказаться в сборной Бразилии», — сообщил Яровинский.
Яровинский прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Александром Цауней. «Это обоюдное решение. Цауня — очень хороший футболист и отличный парень. Его проблемы со здоровьем — наша общая беда. Я читал едкие комментарии насчёт Александра, так вот, он совершенно их не заслуживает. Мы расстались по-дружески», — поведал начальник селекционного отдела ЦСКА.
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