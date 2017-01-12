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12 января 2017, 22:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Яровинский: Витиньо повзрослел, возмужал, намерения у него очень серьёзные

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский высказал мнение о 23-летнем бразильском нападающем Витиньо, который вернулся в «армейский» клуб из аренды.

«Он повзрослел, возмужал. Приехал, чтобы заиграть в ЦСКА, оправдать надежды, которые мы с ним связываем. Тренерский штаб ищет для него оптимальную позицию. Играть в футбол Витиньо умеет. Он приезжает в Россию с семьей. Намерения у него очень серьёзные, вплоть до того, чтобы оказаться в сборной Бразилии», — сообщил Яровинский.

Яровинский прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Александром Цауней. «Это обоюдное решение. Цауня — очень хороший футболист и отличный парень. Его проблемы со здоровьем — наша общая беда. Я читал едкие комментарии насчёт Александра, так вот, он совершенно их не заслуживает. Мы расстались по-дружески», — поведал начальник селекционного отдела ЦСКА.

В интервью интернет-изданию Bobsoccer Яровинский также рассказал, какая сделка из тех, что произошли в последнее время, его особенно поразила. «Не скрою, был очень сильно удивлён трансфером Витселя. С точки зрения “Зенита” — шикарное решение. А вот со стороны игрока… Пожалуй, это действительно был сложный выбор», — сказал Яровинский.

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