Яровинский: Витиньо повзрослел, возмужал, намерения у него очень серьёзные

«Он повзрослел, возмужал. Приехал, чтобы заиграть в ЦСКА, оправдать надежды, которые мы с ним связываем. Тренерский штаб ищет для него оптимальную позицию. Играть в футбол Витиньо умеет. Он приезжает в Россию с семьей. Намерения у него очень серьёзные, вплоть до того, чтобы оказаться в сборной Бразилии», — сообщил Яровинский.



Яровинский прокомментировал расторжение контракта с полузащитником Александром Цауней. «Это обоюдное решение. Цауня — очень хороший футболист и отличный парень. Его проблемы со здоровьем — наша общая беда. Я читал едкие комментарии насчёт Александра, так вот, он совершенно их не заслуживает. Мы расстались по-дружески», — поведал начальник селекционного отдела ЦСКА.

В интервью интернет-изданию Bobsoccer Яровинский также рассказал, какая сделка из тех, что произошли в последнее время, его особенно поразила. «Не скрою, был очень сильно удивлён трансфером Витселя. С точки зрения “Зенита” — шикарное решение. А вот со стороны игрока… Пожалуй, это действительно был сложный выбор», — сказал Яровинский.