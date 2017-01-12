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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28410046/
12 января 2017, 22:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Агент Кришито сообщил, что итальянец продлит контракт с «Зенитом»

Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, дал понять, что итальянский футболист не покинет петербургский клуб в ближайшем будущем. По словам Д’Амико, стороны хотят продолжать сотрудничество, и контракт с 30-летним защитником будет продлён.

«У Кришито всё отлично в “Зените”, есть взаимный интерес продолжить сотрудничество. Контракт должен быть продлён», — приводит слова агента Sport Mediaset.

Действующее соглашение Кришито с «Зенитом» истекает летом 2018 года. За российский клуб Кришито выступает с 2011 года.

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