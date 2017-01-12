Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Да, (трансфер Самедова) согласовали, но условия разглашать не будем», — сказал Мещеряков корреспонденту ТАСС.

Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, 32-летний Самедов с большой долей вероятности поедет на первый зимний сбор «Спартака», который пройдет в Абу-Даби и начнется 18 января.

Самедов перешел в «Локомотив» в 2012 году из московского «Динамо», за который выступал на протяжении двух лет. С 2008 по 2010 год Самедов являлся игроком «Москвы», с 2005 по 2008-й играл за «Локомотив», а с 2001 по 2005-й — за «Спартак». Всего в различных турнирах на клубном уровне Самедов провел 404 матча и забил 64 мяча.

В активе Самедова 35 матчей и пять мячей за сборную России.