Тезисы Гончаренко. Чего новый «командир» требует от ЦСКА
Этот материал поможет вам понять, как Виктор Гончаренко перестраивает ЦСКА «под себя» и чего ждать от чемпионов России весной.
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Настанет время, и он, подобно герою старенькой рекламы, скажет всё, что думает по этому поводу. О своём назначении, тренерской концепции, перспективах принятой команды. В промежутке между первым и вторым испанскими сборами Виктор Гончаренко сполна утолит любопытство прессы и болельщиков на большой
По счастью, смотреть и слушать, что происходит в тренировочном лагере ЦСКА, прессе не возбраняется. А живые реплики в пылу работы лучше многих выверенных и причёсанных фраз характеризуют стиль управления Виктора Михайловича. Аккумулировав услышанное за три дня, я вычленил наиболее характерные для тренера распоряжения. Они дадут представление о том, чего требует от футболистов Гончаренко и — отчасти — какой игры ждать болельщикам от своих любимцев по весне.
«Просим голосом мяч»
Не могу сказать, что при прежней власти на тренировках ЦСКА царила гнетущая тишина.
Одно из своих фундаментальных требований Гончаренко сформулировал на первой же тренировке: «Не молчите!». Тренер и сам не безмолвствует на работе, и от подопечных того же ждёт. Разумеется, не пустопорожней болтовни на отвлечённые темы, но рабочего подсказа. Игроки должны постоянно обозначать себя на поле голосом. «Тишина давит», — не устаёт повторять Гончаренко, вышагивая по идеально ровному испанскому газону. Казалось бы, что может быть проще — кто из нас не орёт в дворовых баталиях? Но вот профессионалам понадобилось несколько дней, чтобы переключить внутренний тумблер. Если раньше молодёжь всё больше почтительно помалкивала, то теперь всё чаще подаёт голос. И тренера это радует.
Комичная сценка случилась в первый тренировочный день. «Чего молчим?» — иронично поинтересовался Виктор Михайлович, наблюдая за работой тройки Березуцкие — Кучаев. «А мы не знаем, как его зовут!» — не растерялся Василий. Допускаю, что в этой конкретной шутке главного «армейского» балагура была лишь доля шутки — для него это первые совместные сборы с Костей. Гончаренко не поленился «познакомить» старожилов с новобранцем.
«Если неудобно в одно, играем в два касания»
Как человек прагматичный, Гончаренко ставит игру, исходя из качества исполнителей. ЦСКА — не «Урал», не «Уфа». С этим подбором игроков можно и должно действовать инициативно, агрессивно. Естественно, что тренер настаивает на контроле мяча. Над его улучшением
Это не слепое копирование знаменитой «тики-таки», нет. То, что подходит «Барселоне», в иных условиях, как правило, не работает. Эффектности Гончаренко предпочитает эффективность. «Не получается сыграть в касание — играем в два», — настаивает тренер. Но тут же следует важное уточнение: «Принимаем правильные решения, которые диктует ситуация». Иными словами, заведомо рискованные передачи не возбраняются, но — только не на своей половине поля. В тылу следует действовать попроще, да понадёжнее.
«Не ошибаемся в простых передачах»
Вроде бы азбучная истина, но Гончаренко не ленится проговаривать её снова и снова — во избежание небрежности, неряшливости в играх. «Слабый пас — потенциальная потеря», — повторяет он. Передача должна быть акцентированной и точной — в идеале, естественно.
«Больше диагоналей»
Понятно, что искоренить как класс бестолковые поперечные перекаты мяча ни одному тренеру в мире не удастся. Гончаренко стремится по возможности минимизировать их количество. «Должно быть как можно больше диагоналей», — объясняет он команде свою мысль. Это будет способствовать «вертикализации», повышению динамики игры. Последнее время ЦСКА
«Минута — это много»
На внутренней арене эта проблема стоит у «армейцев» не так остро, но на внешней напоминает о себе всё чаще. Команде недостаёт концентрации, собранности в минуты пиковой усталости. Только в этой Лиге чемпионов ЦСКА пропустил три мяча в заключительные минуты таймов. Сам, напротив, не забил ничего. Гончаренко даже в дежурных двусторонках требует полной выкладки до свистка. «Минута — это много времени по меркам футбола», — убеждён он. И неустанно подбадривает игроков. «Хорошо, пойдёт» — два самых популярных слова на занятиях ЦСКА.
… Мне уже не терпится узнать, что из этого всего выйдет. Но наблюдать за процессом перестройки команды, должно быть, не менее увлекательно, чем непосредственно в нём участвовать. В особенности — зрелой, сформировавшейся команды.
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