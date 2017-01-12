Тезисы Гончаренко. Чего новый «командир» требует от ЦСКА

Настанет время, и он, подобно герою старенькой рекламы, скажет всё, что думает по этому поводу. О своём назначении, тренерской концепции, перспективах принятой команды. В промежутке между первым и вторым испанскими сборами Виктор Гончаренко сполна утолит любопытство прессы и болельщиков на большой пресс-конференции в Москве. До тех пор — никаких интервью: таково совместное решение специалиста и клуба, которое мы, журналисты, работающие в Кампоаморе, должны уважать и принимать. Что и делаем.



По счастью, смотреть и слушать, что происходит в тренировочном лагере ЦСКА, прессе не возбраняется. А живые реплики в пылу работы лучше многих выверенных и причёсанных фраз характеризуют стиль управления Виктора Михайловича. Аккумулировав услышанное за три дня, я вычленил наиболее характерные для тренера распоряжения. Они дадут представление о том, чего требует от футболистов Гончаренко и — отчасти — какой игры ждать болельщикам от своих любимцев по весне.

«Просим голосом мяч»

Не могу сказать, что при прежней власти на тренировках ЦСКА царила гнетущая тишина. Нет-нет, и шутки звучали, и смех. Но только в Кампоаморе, на контрасте, я вдруг осознал, что тогда футболисты практически не разговаривали друг с другом. Большинство упражнений проделывали молча, лишь в игровых сериях позволяя себе реплику-другую.



Одно из своих фундаментальных требований Гончаренко сформулировал на первой же тренировке: «Не молчите!». Тренер и сам не безмолвствует на работе, и от подопечных того же ждёт. Разумеется, не пустопорожней болтовни на отвлечённые темы, но рабочего подсказа. Игроки должны постоянно обозначать себя на поле голосом. «Тишина давит», — не устаёт повторять Гончаренко, вышагивая по идеально ровному испанскому газону. Казалось бы, что может быть проще — кто из нас не орёт в дворовых баталиях? Но вот профессионалам понадобилось несколько дней, чтобы переключить внутренний тумблер. Если раньше молодёжь всё больше почтительно помалкивала, то теперь всё чаще подаёт голос. И тренера это радует.

Комичная сценка случилась в первый тренировочный день. «Чего молчим?» — иронично поинтересовался Виктор Михайлович, наблюдая за работой тройки Березуцкие — Кучаев. «А мы не знаем, как его зовут!» — не растерялся Василий. Допускаю, что в этой конкретной шутке главного «армейского» балагура была лишь доля шутки — для него это первые совместные сборы с Костей. Гончаренко не поленился «познакомить» старожилов с новобранцем.

«Если неудобно в одно, играем в два касания»

Как человек прагматичный, Гончаренко ставит игру, исходя из качества исполнителей. ЦСКА — не «Урал», не «Уфа». С этим подбором игроков можно и должно действовать инициативно, агрессивно. Естественно, что тренер настаивает на контроле мяча. Над его улучшением красно-синие ныне целенаправленно работают. К примеру, в одной из разновидностей двусторонки — без ворот — 10 непрерывных передач приравниваются к одному голу. Сохранил мяч на протяжении более-менее продолжительного отрезка — считай, повёл в счёте.



Это не слепое копирование знаменитой «тики-таки», нет. То, что подходит «Барселоне», в иных условиях, как правило, не работает. Эффектности Гончаренко предпочитает эффективность. «Не получается сыграть в касание — играем в два», — настаивает тренер. Но тут же следует важное уточнение: «Принимаем правильные решения, которые диктует ситуация». Иными словами, заведомо рискованные передачи не возбраняются, но — только не на своей половине поля. В тылу следует действовать попроще, да понадёжнее.

«Не ошибаемся в простых передачах»

Вроде бы азбучная истина, но Гончаренко не ленится проговаривать её снова и снова — во избежание небрежности, неряшливости в играх. «Слабый пас — потенциальная потеря», — повторяет он. Передача должна быть акцентированной и точной — в идеале, естественно.

«Больше диагоналей»

Понятно, что искоренить как класс бестолковые поперечные перекаты мяча ни одному тренеру в мире не удастся. Гончаренко стремится по возможности минимизировать их количество. «Должно быть как можно больше диагоналей», — объясняет он команде свою мысль. Это будет способствовать «вертикализации», повышению динамики игры. Последнее время ЦСКА нет-нет да и попрекали излишней академичностью. Гончаренко проблему увидел и взялся за решение. Результат этой работы выявят игры — для начала товарищеские.

«Минута — это много»

На внутренней арене эта проблема стоит у «армейцев» не так остро, но на внешней напоминает о себе всё чаще. Команде недостаёт концентрации, собранности в минуты пиковой усталости. Только в этой Лиге чемпионов ЦСКА пропустил три мяча в заключительные минуты таймов. Сам, напротив, не забил ничего. Гончаренко даже в дежурных двусторонках требует полной выкладки до свистка. «Минута — это много времени по меркам футбола», — убеждён он. И неустанно подбадривает игроков. «Хорошо, пойдёт» — два самых популярных слова на занятиях ЦСКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">А это "мольберт", на котором рисует свои тактические схемы Виктор Гончаренко. Обратную сторону снимать нельзя) <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B0?src=hash">#цска</a> <a href="https://t.co/P4hS04Degv">pic.twitter.com/P4hS04Degv</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/819482773333377024">12 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

… Мне уже не терпится узнать, что из этого всего выйдет. Но наблюдать за процессом перестройки команды, должно быть, не менее увлекательно, чем непосредственно в нём участвовать. В особенности — зрелой, сформировавшейся команды.