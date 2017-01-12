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12 января 2017, 20:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Жиров подписал контракт с «Краснодаром» и вернулся в аренду в «Анжи»

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Защитник Александр Жиров подписал контракт с футбольным клубом «Краснодар» и вернулся в махачкалинский «Анжи» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Анжи».

«Александр Жиров, в прошлом сезоне принявший участие во всех официальных матчах “Анжи”, после старта текущего чемпионата пришел к соглашению с клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сегодня защитник подписал с “Краснодаром” контракт до 30 июня 2021 года. “Анжи” и “Краснодар” согласовали условия аренды игрока, и до конца сезона-2016/17 Александр будет выступать за нашу команду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время 24-летний защитник присоединится к махачкалинцам на сборе в Турции.

До зимней паузы в чемпионате России Жиров выступал за «Томь» и провел 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

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