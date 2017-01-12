На просмотре в «Анжи» находятся 16 игроков
«Анжи» назвал состав команды на первый
учебно-тренировочный сбор. Напомним, что он проходит в Белеке (Турция).
Действующие игроки:
вратари — Давид Юрченко, Мехти Дженетов, Юрий Шафинский;.
защитники — Магомед Мусалов, Георгий Тигиев, Дарко Лазич, Сергей Паршивлюк;
полузащитники — Святослав Георгиевский, Шамиль Гасанов, Сергей Каретник, Иван Маевский, Батраз Хадарцев, Дмитрий Щербак, Анвар Газимагомедов;.
Также официальный сайт клуба сообщает, что ряд футболистов находится на просмотре. Это вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев и Федор Шереметов.
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