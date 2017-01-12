Лидер в сборной, работяга в клубе. Кого заполучил «Спартак»

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В нынешнем сезоне мы можем видеть двух Самедовых. Первый — образца «Локомотива», показывает не самый стабильный футбол, периодически отправляется на замену в ключевых отрезках матча или вовсе остается на скамейке. Второй — времен сборной России, настоящий лидер и душа атаки, пашет по всей бровке, принимает участие едва ли не во всех опасных атаках команды.

Причины кроются прежде всего в двух ключевых моментах. Во-первых, доверие тренера, которого со стороны Юрия Семина Самедову в «Локомотиве», похоже, не хватает (об этом можно судить по многим внешним признакам); тогда как в отношениях со Станиславом Черчесовым — прямо противоположная история, у него Александр — один из самых незаменимых футболистов, во всех пяти товарищеских осенних матчах он выходил с первых минут.

Во-вторых, уровень игры отдельного исполнителя прямо зависит от футбола всей команды. Железнодорожники в нынешнем сезоне искрометной атакой похвастать не могут, 11-е место и рекордно малое количество очков в XXI веке говорят о многом. Да, сборная тоже не всегда блещет, а порой и вовсе нагоняет тоску, но в передней линии по сравнению с «Локо» у нее все же дела идут куда веселее.

В «ЛОКОМОТИВЕ»: ОТНОСИТЕЛЬНО ХОРОШ

Впрочем, говорить, что за «Локо» в первом круге Самедов был совсем сер и малополезен, не совсем корректно. Да, бывали у него отрезки и ярче (например, осень 2015-го), однако и сейчас Александр — лидер команды, именно его фланг чаще всего взрывается остротой, именно его резкие смещения в центр традиционно неприятны для соперников. Вот что говорят данные InStat.

Потенциальный новичок «Спартака» принял участие в 8 голевых атаках железнодорожников. Казалось бы, не так много (у Промеса и Зе Луиша — по 14, у Дзюбы — 16), только нужно обязательно делать скидку на низкую результативность «Локомотива», который наскреб за 15 матчей лишь 13 голов. То есть Самедов был задействован в 62 процентах голов команды — и эта цифра смотрится уже совсем по-другому. И, кстати, большего относительного показателя в чемпионате нет ни у кого.

По острым и обостряющим передачам хавбек занимает среди всех футболистов чемпионата 17-е место с 39 попытками, из которых 20 оказались точными. Это хуже, чем у Промеса (46/29) и Попова (39/22 — правда, у болгарина меньше матчей), но лучше, чем у Зе Луиша (37/18). В среднем за 90 минут Самедов отдает 8 пасов в штрафную (4,2 — точные), и это третий показатель в премьер-лиге после Иванова из «Терека» и Молло из «Крыльев». Также Александр прилично часто для крайнего полузащитника бьет по воротам — 23 суммарных удара и 8 попаданий (17-е место).

Есть, само собой, и не самые качественные показатели. К примеру, у футболиста не очень высокая точность навесов — девять из 40 (или 23 процента, но тут нужно вспомнить о проблемах с центральными нападающими), редко по сравнению со многими другими фланговыми игроками он идет в обводку (в среднем 3,3 раза за матч), не очень активно и успешно вступает в единоборства (11 раз за игру, выигрывая лишь в 4,8).

Словом, какая-то доля вины Самедова в малоэффективной атаке «Локомотива» есть. Но нельзя и отрицать факт, что полузащитник свою работу старается выполнять — навешивает, бьет, обостряет, зарабатывает на себе фолы (22 случая в сезоне). Такие футболисты, уютно чувствующие себя на бровке, сегодняшнему «Спартаку» нужны — хотя бы потому, что в распоряжении Массимо Карреры есть только Промес, а на другом фланге приходится играть номинальному опорнику Зобнину (или по ситуации — Попову и Джано). Наблюдая за игрой Самедова, итальянский тренер вполне мог остаться доволен.

В СБОРНОЙ: ДУША АТАКИ

Но еще больше Каррера наверняка оказался впечатлен Самедовым во время матчей за сборную, которые тренер, конечно же, смотрел — там ведь и действующие футболисты «Спартака» играли.

Что он мог открыть для себя осенью?

а) Самедов, несмотря на свои 32 и пробивающуюся седину, очень даже вынослив и способен играть не только атакующего хавбека, но и вингера, отвечающего за всю бровку. Так Черчесов его использовал в трех матчах из пяти.

б) Когда партнеры играют через Самедова, он с готовностью берет на себя роль лидера и создает большинство угроз чужим воротам.

Вот, к примеру, комментарии к оценкам «СЭ» по итогам трех матчей сборной России:

РОССИЯ — ГАНА — 1:0

САМЕДОВ — 6,5. В отличие от матча с Турцией оказался освобожден от серьезного объема черновой работы. Активно играл в созидании с первых же минут и в результате стал одним из главных героев результативной атаки — его обыгрыш Менсы и пас в свободный коридор на Смолова стал голевым. Нагнетал давление у чужой штрафной вплоть до замены.

РОССИЯ — КОСТА-РИКА — 3:4.

САМЕДОВ — 7,0. Выглядел самым острым футболистом в российской атаке, принял участие во всех трех голах — сначала забил сам, потом разыграл классную комбинацию на фланге с Зобниным, а затем здорово навесил на Дзюбу.

РОССИЯ — РУМЫНИЯ — 1:0.

САМЕДОВ — 6,5. Классно подключался к атакам по правому краю. Все опасные ситуации у ворот румын возникали поначалу именно благодаря хавбеку «Локо». Но то спасал вратарь, то мяч шел выше. Создал хороший момент для Семенова.

В проваленной командой игре с Катаром Самедов с пенальти забил единственный гол. Всего в пяти встречах за национальную команду у него по результативным баллам «2+2». В матче с Румынией Александр в одиночку сделал больше острых и обостряющих передач, чем все остальные партнеры, — 12 (6).

Подводя итог, можно заметить, что, несмотря на спад железнодорожников в прошлом году, сам Самедов находился в приличной форме. Когда он попадает в комфортную для себя игровую обстановку, чувствует доверие тренера и четко понимает свои функции, то может быть весьма полезен и эффективен. Окажется ли Александр в своей стихии в «Спартаке»? Причин сомневаться не так много: в сыгранной команде, находящейся на подъеме, заиграть всяко легче, чем в составе испытывающего атакующий кризис «Локомотива».

В конце концов, точность навесов у него повысится точно — Зе Луиш всегда готов взлететь в чужой штрафной выше всех.

САМЕДОВ В 2016 ГОДУ ЗАБИВАЛ ВЕЗДЕ, ГДЕ ИГРАЛ

Несмотря на то, что 2016 год вряд ли можно назвать удачным как для «Локомотива», так и для сборной России, Александр Самедов может занести его себе в актив. Выступая за железнодорожников, полузащитник отметился 10 голами и 8 передачами, причем отличался во всех турнирах, где играл «Локомотив». В сборной же он еще дважды забивал сам и столько же давал отличиться партнерам.