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12 января 2017, 19:54 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Самедов с большой долей вероятности поедет на первый сбор «Спартака»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Московские «Спартак» и «Локомотив» достигли договоренности по трансферу футболиста Александра Самедова. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок еще не подписал контракт со Спартаком но договоренность между клубами достигнута. Увеличить
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«Игрок еще не подписал контракт со «Спартаком», но договоренность между клубами достигнута. Самедов с большой долей вероятности поедет на первый сбор «Спартака», — сказал источник, не став разглашать сумму трансфера.

При этом ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен получить за 32-летнего полузащитника €5 млн.

Первый зимний сбор «Спартака» начнется 18 января, а 16 и 17 января игроки красно-белых пройдут медицинское обследование.

Самедов перешел в «Локомотив» в 2012 году из московского «Динамо», за который выступал на протяжении двух лет. С 2008 по 2010 год Самедов являлся игроком «Москвы», с 2005 по 2008-й играл за «Локомотив», а с 2001 по 2005-й — за «Спартак». Всего в различных турнирах на клубном уровне Самедов провел 404 матча и забил 64 мяча.

В активе Самедова 35 матчей и пять мячей за сборную России.

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