Яровинский: Витиньо вернулся в ЦСКА, чтобы оправдать надежды

— Давайте сразу о главном. У ЦСКА будут трансферы этой зимой?

— Работаем в этом направлении. Основное усиление нам требуется в атаке, это ни для кого не секрет. Надо понимать, что зимнее трансферное окно — самое неблагодарное для приобретения форварда. Клубы очень неохотно отпускают нападающих по ходу сезона. Зимой вообще непросто вести селекцию, а взять качественного форварда непросто втройне. Особенно если учесть, что мы не привыкли переплачивать.

— На тренировках активно наигрывается схема 3−5−2. Было ли пожелание тренерского штаба найти игроков конкретно под эту тактику?

— Сборы только начались, идет третий день. Полагаю, вопросы по тактике преждевременны, да и должны они быть адресованы не мне, а главному тренеру. Могу сказать, что хороший футболист может быть встроен в любую тактику.

— Какого нападающего ищет ЦСКА?

— Хорошего. Качественного. Это самое главное. Существуют определенные модельные характеристики, мы обсуждали их с главным тренером. Виктор Михайлович высказал свои пожелания, они полностью совпадают с клубной стратегией. У ЦСКА всегда были очень хорошие и эффективные нападающие.

— Когда можно ждать конкретики?

— Надеемся закрыть этот вопрос как можно быстрее. Зимняя пауза в России кажется большой, но на самом деле времени очень мало. Понятно, что работа началась не сейчас, всегда есть так называемый шорт-лист, обычно состоящий из трех-четырех человек. Конкретные фамилии называть не хотелось бы.

— Речь идет об одном нападающем?

— Как минимум.

— Продажу Страндберга в «Брюгге» можно назвать удачной сделкой для ЦСКА?

— Безусловно. Карлос по-прежнему молод, он у нас в определенной степени прогрессировал. Получилось ли продать игрока дороже, чем мы заплатили за него два года назад? Да, причем в разы.

— Но ведь изначально его брали не для того, чтобы затем перепродать?

— В команде должны быть футболисты, способные выйти на поле по ходу матча, пусть на 15−20 минут, и удачно войти в игру. Разумеется, им нужно быть готовыми и к выступлению в стартовом составе. Когда мы говорим о причинах продажи Страндберга, не стоит забывать, что в основной обойме ЦСКА появился очень интересный молодой российский форвард Федор Чалов. Мы получили возможность доверять россиянину, тем более, воспитаннику нашей школы.

— Вы общались с Витиньо. Впечатления?

— Он повзрослел, возмужал. Приехал, чтобы заиграть в ЦСКА, оправдать надежды, которые мы с ним связываем. Тренерский штаб ищет для него оптимальную позицию. Играть в футбол Витиньо умеет. Он приезжает в Россию с семьей. Намерения у него очень серьезные, вплоть до того, чтобы оказаться в сборной Бразилии.

— Какова ситуация с Тошичем? Летом у него истекает контракт.

— У нас очень хороший контакт и с самим Зораном, и с его агентом. Убежден, мы найдем компромиссное решение.

— Панченко, отданный «Динамо» в аренду, на данный момент является лучшим бомбардиром ФНЛ. Возможно ли возвращение игрока в ЦСКА уже в зимнее трансферное окно?

— Не хотелось бы это сейчас комментировать.

— Почему был расторгнут контракт с Цауней?

— Это обоюдное решение. Цауня — очень хороший футболист и отличный парень. Его проблемы со здоровьем — наша общая беда. Я читал едкие комментарии насчет Александра, так вот, он совершенно их не заслуживает. Мы расстались по-дружески.

— Кто-то еще из арендованных футболистов, кроме уже вернувшихся Васина и Витиньо, может быть возвращен зимой?

— Мы очень рассчитываем на всех наших ребят. Дергать их в середине чемпионата из клубов, где все складывается, не видим смысла. Мы изначально отдавали их на сезон, до лета.

— Конкуренты армейцев, «Зенит» и «Спартак», вовсю приглашают новичков. Не смущает, что соперники более активны на трансферном рынке?

— Мы никогда ни на кого не киваем, ЦСКА не сдается ни при каких обстоятельствах. Нам нужно сделать свою работу как можно лучше.

— У ЦСКА сейчас очень интересная молодежная команда. Кто-то из ее игроков может отправиться в аренду уже сейчас?

— Мы делаем это в основном летом, после окончания сезона. Молодежь действительно интересная, достаточно посмотреть, сколько игроков отправились с основным составом сюда, в Кампоамор. Ребята стараются соответствовать, хорошо тренируются.

— ЦСКА старается заблаговременно продлевать контракты с ведущими игроками. Кто следующий на очереди?

— Есть люди, но пока не готов об этом говорить.

— Может ли случиться, что ЦСКА в ближайшее время усилит не только позицию форварда, но и возьмет футболиста другого амплуа?

— Зимнее окно в России закрывается позже, чем в других странах. Так что никогда не говори никогда. Все может случиться.

— Какая сделка из тех, что произошли в последнее время, вас особенно поразила?

— Не скрою, был очень сильно удивлен трансфером Витселя. С точки зрения «Зенита» — шикарное решение. А вот со стороны игрока… Пожалуй, это действительно был сложный выбор.