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12 января 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: Французский футболист Александр Коре проходит просмотр в «Локомотиве»

Обновлено: 19:46
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Французский футболист из чемпионата Литвы Александр Коре проходит просмотр в московском «Локомотиве» на первом сборе команды в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Главный тренер Локомотива Юрий Семин подтвердил ТАСС что к команде на испанском сборе присоединился французский футболист из чемпионата Литвы. Увеличить
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«На просмотре в “Локомотиве” находится Александр Коре. Это французский нападающий литовского клуба “Стумбрас”, главным тренером которого является бывший помощник Семина в “Локомотиве” Мариано Баррету», — сказал источник.

25-летний Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил ТАСС, что к команде на испанском сборе присоединился французский футболист из чемпионата Литвы, однако не стал называть его фамилию и клуб, за который тот выступает. «Это француз из литовского чемпионата, нападающий. Он проведет несколько тренировок, будет с нами до 16 числа, потом будем определяться. Вполне возможно, что будут еще футболисты на просмотре, будем смотреть молодых футболистов», — сказал Семин.

Первый сбор «Локомотива» проходит в Испании 10—23 января. Железнодорожники проведут на первом сборе три контрольных матча: 16 января с немецким «Вердером» (U-23), 19 января — со швейцарским «Базелем», 22 января — с болгарским ЦСКА.

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