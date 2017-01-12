Источник: французский футболист Александр Коре проходит просмотр в "Локомотиве"

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«На просмотре в “Локомотиве” находится Александр Коре. Это французский нападающий литовского клуба “Стумбрас”, главным тренером которого является бывший помощник Семина в “Локомотиве” Мариано Баррету», — сказал источник.

25-летний Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил ТАСС, что к команде на испанском сборе присоединился французский футболист из чемпионата Литвы, однако не стал называть его фамилию и клуб, за который тот выступает. «Это француз из литовского чемпионата, нападающий. Он проведет несколько тренировок, будет с нами до 16 числа, потом будем определяться. Вполне возможно, что будут еще футболисты на просмотре, будем смотреть молодых футболистов», — сказал Семин.