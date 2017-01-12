Источник: Французский футболист Александр Коре проходит просмотр в «Локомотиве»
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Французский футболист из чемпионата Литвы Александр Коре проходит просмотр в московском «Локомотиве» на первом сборе команды в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На просмотре в “Локомотиве” находится Александр Коре. Это французский нападающий литовского клуба “Стумбрас”, главным тренером которого является бывший помощник Семина в “Локомотиве” Мариано Баррету», — сказал источник.
25-летний Коре в чемпионате Литвы сезона-2016/17 провел 13 матчей, в которых забил один гол.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил ТАСС, что к команде на испанском сборе присоединился французский футболист из чемпионата Литвы, однако не стал называть его фамилию и клуб, за который тот выступает. «Это француз из литовского чемпионата, нападающий. Он проведет несколько тренировок, будет с нами до 16 числа, потом будем определяться. Вполне возможно, что будут еще футболисты на просмотре, будем смотреть молодых футболистов», — сказал Семин.
Первый сбор «Локомотива» проходит в Испании
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter