«Локо» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова

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Это стало известно после сегодняшней встречи представителей клубов. Стороны договорились не разглашать сумму трансфера.

Напомним, ранее стало известно о следующем — в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 2 миллионов.

Официально Самедов станет спартаковцем с 18 января.

По информации «СЭ», Самедов ранее согласовал контракт со «Спартаком» — срок договора составит 2,5 года, а зарплата 1,8 миллиона евро в год. (Сергей ЕГОРОВ).