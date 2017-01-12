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12 января 2017, 19:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Локо» и «Спартак» согласовали трансфер Самедова

Обновлено: 19:32
Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

По информации «СЭ», «Локомотив» и «Спартак» согласовали переход полузащитника Александра Самедова к красно-белым.

По информации СЭ Локомотив и Спартак согласовали переход полузащитника Александра <span class=error>Самедова</span> к <nobr>красно-белым.</nobr> Увеличить
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Это стало известно после сегодняшней встречи представителей клубов. Стороны договорились не разглашать сумму трансфера.

Напомним, ранее стало известно о следующем — в контракте игрока есть сумма отступных (5 миллионов евро), лидер же чемпионата готов был платить не более 2 миллионов.

Официально Самедов станет спартаковцем с 18 января.

По информации «СЭ», Самедов ранее согласовал контракт со «Спартаком» — срок договора составит 2,5 года, а зарплата 1,8 миллиона евро в год. (Сергей ЕГОРОВ).

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